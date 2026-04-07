Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες και πιο ολοκληρωτικές του εμφανίσεις σπάζοντας την... κατάρα κόντρα στην Μπαρτσελόνα επικρατώντας με 79-93.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παρκέ της Βαρκελώνης γνωρίζοντας πως έχει μπροστά του έναν πραγματικό «τελικό» κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Όχι μόνο για να διατηρηθεί σε τροχιά εξάδας και απευθείας πρόκρισης στα playoffs, αλλά και για να αφήσει οριστικά πίσω κάθε ακραίο σενάριο που θα μπορούσε να τον μπλέξει ακόμη και εκτός δεκάδας.

Έτσι κι έγινε, η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έκανε μία από τις πιο ισωπεδωτικές του εμφανίσεις επικρατώντας με 79-93. Έτσι, άφησε πίσω του την κατάρα που κρατούσε εδώ και 13 χρόνια απέναντι στους Μπλαουγκράνα από το 2013.

Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός: Το ματς

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να κουβαλούσε ένα βαρύ στατιστικό φορτίο, με 14 διαδοχικές ήττες στην Καταλονία, το ξεκίνημά του μόνο τέτοια εικόνα δεν θύμιζε. Οι «πράσινοι» μπήκαν με ενέργεια, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους. Ο Όσμαν ήταν εντυπωσιακός στα πρώτα λεπτά, ο Γκραντ σκόραρες με παλικαρίσιο καλάθι παρά τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί, ενώ ο Ναν βρήκε άμεσα ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός χτύπησε στο transition και πήρε προβάδισμα (7-11), με τον Λεσόρ να βρίσκει κι εκείνος το πρώτο του καλάθι.

Η διαφορά άρχισε να ανοίγει γρήγορα. Κάρφωμα στον αιφνιδιασμό από τον Χουάντσο για το +7 (10-17 στο 5:44), με τον Όσμαν να συνεχίζει σε δαιμονιώδη ρυθμό φτάνοντας τους 12 πόντους και οδηγώντας το «τριφύλλι» σε διψήφια διαφορά (10-20). Εκεί, όμως, η Μπαρτσελόνα αντέδρασε. Τρία διαδοχικά τρίποντα με τον... καυτό Νόρις και εύστοχες βολές έφεραν τους Καταλανούς ξανά κοντά στο σκορ, από το -12 μείωσαν στους τέσσερις (27-23), σε ένα σημείο που η ομάδα του κόουτς Άταμαν έδειχνε έτοιμη να «ξεφύγει».

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε ιδανικά για τον Παναθηναϊκό, με τρίποντο του Ναν για το 23-30 και ένα επιμέρους 2-11 που έφερε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (25-38 στο 13’). Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν είχε τον έλεγχο, όμως η Μπαρτσελόνα δεν παράτησε το ματς. Με 7/14 τρίποντα μέχρι εκείνο το σημείο, οι Καταλανοί προσπαθούσαν να μείνουν κοντά, μειώνοντας τη διαφορά. Παρόλα αυτά, το τριφύλλι διατηρούσε σταθερά μια απόσταση ασφαλείας. Οι βολές του Χουάντσο έγραψαν το 33-44 (16:37), ενώ κάθε προσπάθεια επιστροφής της Μπαρτσελόνα έβρισκε άμεση απάντηση. Ο Πάντερ χτύπησε από μακριά για να δείξει ότι οι γηπεδούχοι εξακολουθούν να πιέζουν, όμως οι «πράσινοι» είχαν λύσεις.

Ένα ακόμη τρίποντο από τον πολύτιμο Χουάντσο ανέβασε τη διαφορά στο 38-51, με τον Λεσόρ να κυριαρχεί και στις δύο πλευρές του παρκέ και τον Ναν να βάζει την υπογραφή του στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι, ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια με το εντυπωσιακό 38-55 και προβάδισμα 17 πόντων.

😤 Gotta skip a good shot for a better one#EveryGameMatters pic.twitter.com/euIQbbsqDS — EuroLeague (@EuroLeague) April 7, 2026

Μετά την ανάπαυλα, μπορεί οι Νόρις και Πάρα να σκόραραν δύο εύκολα καλάθια για το 42-55 στο 21', όμως το τρίποντο του Όσμαν και το καλάθι του Λεσόρ ήταν η ιδανική απάντηση για να βάλόυν τον Παναθηναϊκό στο +18 για το 42-60 στο 22ο λεπτό. Η κυριαρχία των «πράσινων» συνεχίστηκε με τρίποντο του Σλούκα στο 25' για το 44-65 βάζοντας το τριφύλλι μπροστά για 21 πόντους. Η Μπαρτσελόνα έμοιαζε ανήμπορει σκοράρει, ενώ οι Όσμαν και Ναν βάζουν κι εκείνοι το... λιθαράκι τους για το +23 της ομάδας τους (46-69, στο 26'42"). Ασφυκτική ήταν η άμυνα του τριφυλλιού και με τον Όσμαν σε διαστημική φόρμα και το κάρφωμα του Χέιζ-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο +31 για το 46-77. Μπορεί ο Κλάιμπερν να σκόραρε με τρίποντο (49-77), όμως ο Χέιζ-Ντέιβις απάντησε με τον ίδιο τρόπο οδηγώντας τους πράσινους στο τέταρτο δεκάλεπτο με τεράστια διαφορά.

Παρά το γεγονός ότι το τριφύλλι κατάφερε να καθαρίσει το ματς από νωρίς συνέχισε να υπερέχει και να διατηρεί τεράστια απόσταση από τους γηπεδούχους μετατρέποντας την τελευταία περίοδο σε διαδικαστική κατάσταση, βέβαια η Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε τη χαλαρότητα του Παναθηναϊκού στο τέλος με ένα σερί 16-0 που όμως δεν είχε σημασία γιατί και η διαφορά από το προηγούμενο παιχνίδι είχε υπερκαλυφθεί.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 38-55, 49-80, 79-93

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο … Τσέντι Όσμαν με 21 πόντους και 4 ριμπάουντ με 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ … Χέιζ-Ντέιβις με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, ο Λεσόρ με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ και ο Σλούκας με 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Βέσελι που έμεινε άποντος στα 17:03 που αγωνίστηκε.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Ο Παναθηναϊκός είχε ηττηθεί στην έδρα του με 96-103.

FC Barcelona

Head coach: Xavi Pascual

# Player Min PTS 2FG (M/A) 3FG (M/A) FT (M/A) REB (O-D-T) AST STL TO BLK (F/A) Fouls (C/D) PIR 0 K. Punter 21:05 10 2/2 2/7 0/0 1-1-2 1 0 2 0/0 1/4 9 2 J. Marcos 23:41 2 1/2 0/3 0/0 0-2-2 7 1 0 0/0 2/0 6 3 M. Cale 19:41 10 2/2 2/4 0/0 0-1-1 2 1 0 0/0 3/3 12 5 M. Norris 25:01 15 2/3 3/5 2/2 3-3-6 1 2 1 1/0 0/1 22 6 J. Vesely 17:03 0 0/2 0/1 0/0 0-0-0 2 0 0 0/0 2/0 -3 8 D. Brizuela 13:45 2 1/2 0/4 0/0 0-0-0 5 1 2 0/0 1/1 1 14 W. Hernangomez 15:28 2 1/3 0/0 0/0 1-3-4 0 0 0 0/0 1/0 3 19 Y. Fall 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0-0-0 0 0 0 0/0 0/0 0 21 W. Clyburn 17:59 10 1/4 2/5 2/2 1-2-3 0 0 0 0/0 1/5 11 23 T. Shengelia 22:28 10 5/7 0/2 0/1 1-1-2 1 0 2 0/1 1/1 5 43 N. Kusturica 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0-0-0 0 0 0 0/0 0/0 0 44 J. Parra 23:49 18 5/6 2/2 2/2 1-2-3 1 2 1 0/0 3/1 20 Team 200:00 79 20/33 11/33 6/7 8-15-23 20 7 8 1/1 15/16 86

Panathinaikos AKTOR Athens

Head coach: Ergin Ataman