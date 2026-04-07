Βίρτους - Μπάγερν 80-85: Απόδραση από τη Μπολόνια
Στο 16-20 πήγε η Μπάγερν που κατάφερε να φύγει με το διπλό (80-85) από τη Μπολόνια. Οι Βαυαροί επικράτησαν της Βίρτους και πήραν μια νίκη γοήτρου αφού δεν προλαβαίνουν το play in. Από την άλλη οι Ιταλοί έπεσαν στο 13-23.
Από την πλέυρά των Ιταλών ο Μόργκαν ήταν ο κορυφαίους και το κοντέρ έγραψε 23 ποντους. Στον αντίποδα για τους νικητές που άντεξαν στο τέλος και έφυγαν με ροζ φύλλο αγώνα, ο ΜακΚόρμακ είχε 22 πόντους με 7 ριμπάουντ και κυριάρχησε. Ο Ομπστ είχε 11 πόντους με 9 ασίστ.
Σε ένα ματς που δεν υπήρχε άγχος, αφού οι δύο ομάδες δεν διεκδικούν θέση για το play in, οι Γερμανοί πάλεψαν μέχρι το τέλος και δικαιώθηκαν.
