Η Αναντολού Εφές παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα μπόρεσε στην παράταση να κάμψει την αντίσταση της Παρτίζαν με 79-72 (κ.α. 65-65) με πρωταγωνιστές τους Τζόρνταν Λόιντ και Βενσάν Πουαριέ, στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της Euroleague. Μια αναμέτρηση που είχε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάστηκε με την επάνοδο του Σέιν Λάρκιν, ο οποίος είχε 9 πόντους σε 1:49 λεπτά, ενώ οι Σέρβοι μετά από 6 σαερί νίκες γνώρισαν την ήττα.

Ο Λόιντ τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, ο Βενσάν Πουαριέ είχε 17 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ είχε 6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Από τους Σέρβους ο Σέικ Μίλτον είχε 12 πόντους από το πρώτο ημίχρονο, ενώ από 11 πόντους πέτυχαν Κάρλικ Τζόουνς και Στέρλινγκ Μπράουν.

Η Αναντολού Εφές έχει ρεκόρ 11-25 στη Euroleague, ενώ η Παρτίζαν μετράει 15 νίκες και 21 ήττες.

Αναντολού Εφές-Παρτίζαν: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης οι άμυνες κυριάρχησαν με τους γηπεδούχους να έχουν ένα ισχνό προβάδισμα (15-13 στο 10’). Στη δεύτερη περίοδο ωστόσο η Παρτίζαν ήταν εξαιρετική και με επιμέρους σκορ 9-23 πήγε στα αποδυτήρια έχοντας ένα προβάδισμα 12 πόντων (24-36 στο 20’) κρατώντας πολύ χαμηλά με την πιεστική άμυνα την Αναντολού Εφές.

Την ίδια στιγμή ο Σέικ Μίλτον είχε 12 πόντους και ο Στέρλινγκ Μπράουν πρόσθεσε άλλους 6 πόντους. Με 8 ασίστ για 9 λάθη οι παίκτες του Πάμπλο Λάσο δεν περίμεναν κάτι διαφορετικό, ενώ ο Τζόρνταν Λόιντ με 7 πόντους αποτελούσε τη μοναδική... φωνή στο σκοράρισμα για την Εφές.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όπου χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από τα 4.44 που έμεινε στο παρκέ ο Σέιν Λάρκιν στην επιστροφή του, η Αναντολού Εφές «ροκάνισε» τη διαφορά (56-57 στο 36’) και προσπέρασε με τον Τζόρνταν Λόιντ που ανέβασε την απόδοση του έχοντας για στήριγμα τον Βενσάν Πουαριέ. Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν και μετά από τις ελεύθερες βολές του Κάρλικ Τζόουνς στα 4.3 δευτερόλεπτα για τη λήξη της κανονμικής διάρκειας η τουρκική ομάδα είχε μια ακόμη ευκαιρία για να κερδίσει, αλλά ο Πουαριέ αστόχησε (65-65 στο 40’)

Στην παράταση με το επιμέρους 14-7 η Εφές και με πρωταγωνιστές τους Λόιντ και Πουαριέ μπόρεσε να φτάσει στη νίκη, βάζοντας τέλος στο σερί των έξι νικών της Παρτίζαν το τελευταίο διάστημα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-13, 24-36, 43-50, 65-65 (κ.α.), 79-72 (παρ.)

