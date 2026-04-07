Η Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε στη Σόφια της Βουλγαρίας στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της EuroLeague και επικράτησε με 95-80 δείχνοντας την απόλυτη κυριαρχία της καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενέρπαχτσε: Το ματς

Η Χάποελ μπήκε πολύ δυναμικά στο ματς καταφέρνοντας να πάρει διψήφιο προβάδισμα ήδη από το πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης με το επιμέρους 16-4 έχοντας για κύριους εκφραστές τους Μίτσιτς και Μπράιαντ. Η Φενέρ προσπαθούσε να αντεπιτεθεί μέσω του Μπάλντγουϊν κλείνοντας στο -8 το πρώτο δεκάλεπτο (25-17).

Στη δεύτερη περίοδο ο Μπιμπέροβιτς με τρίποντο μείωσε στους 6 (30-24, στο 13'), αλλά Οντιάσε και Μπράιαντ κράτησαν την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στο +12 (36-24 στο 15'). Η υπεροχή των γηπεδούχων ήταν ξεκάθαρη και στις δύο πλευρές του παρκέ αγγίζοντας και το +17 στη διαφορά (46-29, στο 17') βάζοντας δύσκολα στο σύνολο του κόουτς Γιασικεβίτσιους.

Μετά την ανάπαυλα, με τη βοήθεια του εύστοχου από την περιφέρεια Μπιμπέροβιτς και τον καθοριστικό Μπάλντγουϊν η Φενέρ μείωσε στους 5 πόντους (55-50, στο 23'20"). Με ένα εντυπωσιακό 14-0 η Χάποελ εκτόξευσε την κυριαρχία της φτάνοντας σε προβάδισμα 19 πόντων δύο λεπτά πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου (69-50). Μάλιστα στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Τζόουνς έβαλε τους γηπεδούχους στο +24 δείχνοντας προθέσεις να καθαρίσει το ματς από νωρίς (80-56). Ο Χόρτον-Τάκερ έδειξε σημάδια αντίδρασης μειώνοντας στους 11 για τη Φενέρ με 01:24 να απομένουν για το φινάλε, ωστόσο η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έδειξε την ανωτερότητά της και επικράτησε εν τέλει με ευκολία.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 51-38, 75-56, 95-80

Ο MVP... Ο Ελάιζα Μπράιαντ με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα.

O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Γουέιντ Μπάλντγουϊν με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 18 πόντοι που πήρε η Χάποελ από τα λάθη της Φενέρ.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ: Η Φενέρ είχε επικρατήσει με 74-68.

# Player MIN PTS 2FG 3FG FT REB (O-D-T) AST STL TO BLK (F-A) Fouls (C-D) PIR 0 J. Motley 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0-0-0 0 0 0 0-0 0-0 0 1 C. Jones 21:46 7 1/2 1/1 2/2 0-2-2 7 2 3 0-0 2-3 15 2 A. Blakeney 25:00 17 4/6 3/7 0/0 0-3-3 2 0 1 0-0 0-0 15 3 E. Bryant 35:57 21 8/14 0/2 5/5 1-8-9 5 3 2 0-1 1-6 32 15 K. Edwards 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0-0-0 0 0 0 0-0 0-0 0 17 C. Malcolm 29:52 4 2/2 0/1 0/0 0-2-2 0 0 0 0-1 1-0 3 20 L. Randolph 02:56 1 0/1 0/0 1/2 0-0-0 0 0 0 0-0 1-1 -1 21 T. Odiase 16:04 3 0/0 0/0 3/4 0-2-2 1 0 0 0-0 4-2 3 22 V. Micic 27:33 19 4/11 1/3 8/9 0-1-1 4 2 3 0-2 2-7 16 24 I. Wainright 16:56 0 0/0 0/1 0/0 0-3-3 1 0 0 0-0 2-0 1 25 D. Oturu 23:56 23 9/11 0/0 5/6 2-1-3 0 0 0 3-1 3-7 29 26 Y. Madar 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0-0-0 0 0 0 0-0 0-0 0 Team 200:00 95 28/47 5/15 24/28 6-24-30 20 7 10 3-5 16-26 117

Fenerbahce Beko Istanbul

Head coach: Saras Jasikevicius