Μαρτίνεθ: «O Παναθηναϊκός είναι μία από τις δύο καλύτερες ομάδες της EuroLeague»

Στις δηλώσεις του ο Πέδρο Μαρτίνεθ τόνισε πως ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις δύο καλύτερες ομάδες στη EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βαλένθια (09/04, 21:45), με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να πραγματοποιεί δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα τόνισε πως οι «πράσινοι» είναι μία από τις δύο καλύτερες ομάδες στη EuroLeague, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε πως θέλει οι παίκτες του να τα δλωσουν όλα στο παιχνίδι, παρόλο που έχουν εξασφαλίσει την είσοδό της και μαθηματικά στα play-offs της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ:

«Το σημαντικό ήταν να προκριθούμε στα playoffs και το έχουμε ήδη καταφέρει. Θα έπρεπε να είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά θα ήταν προτιμότερο να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα. Και το να τερματίσουμε στην πρώτη δυάδα θα ήταν επίσης προτιμότερο. Η κανονική σεζόν δεν έχει τελειώσει

Μαθηματικά, είμαστε στην πρώτη εξάδα, αλλά απομένουν δύο παιχνίδια και πρέπει να προσπαθήσουμε να τα κερδίσουμε για πολλούς λόγους. Για να διατηρήσουμε μια καλή ορμή, ένα θετικό συναίσθημα και να προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Προφανώς, ο αγώνας της Πέμπτης είναι εξαιρετικά δύσκολος

O Παναθηναϊκός είναι μία από τις δύο καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Ξέρω ότι δεν είναι στις πρώτες θέσεις αυτή τη στιγμή, αλλά είναι μία από τις δύο καλύτερες ομάδες κατά τη γνώμη μου. Αλλά ούτως ή άλλως, πρέπει να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε, να τα δώσουμε όλα και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στη βαθμολογία».