Ο Έλι Οκόμπο μπορεί να έμεινε εκτός για δύο παιχνίδια λόγω της καθυστέρησης στις πληρωμές αλλά πλέον επιστρέφει είναι έτοιμος να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μονακό.

Επιστροφή στην αγωνιστική δράση για τον Έλι Οκόμπο, ο οποίος είχε επιλέξει να μην αγωνιστεί στα δύο τελευταία παιχνίδια της κανονικής περιόδου του γαλλικού πρωταθλήματος.

Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ είχε κάνει... μποϊκοτάζ λόγω της καθυστέρησης που υπήρχαν στις πληρωμές και είχε μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων της Μονακό.

Όμως όπως ανέφερε η «L' Equipe» αποφάσισε να βάλει τέλος στην... αποχή και να τεθεί εκ νέου στην διάθεση του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι ενόψει των γαλλικών Playoffs.

Η Μονακό ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στην γαλλική postseason με την σειρά κόντρα στην Μπουργκ, με την πρώτη αναμέτρηση να διεξάγεται την Δευτέρα (25/5) στο Πριγκιπάτο.