H Dubai Basketball έκανε επιμέρους σκορ 38-12 στο τέταρτο δεκάλεπτο και επικράτησε της Ζάλγκιρις με 77-65 στη Zalgirio Arena, διατηρώντας ακέραιες τις ελπίδες της για την πρόκριση στο Play-In της EuroLeague.

Απίθανα πράγματα στο Κάουνας από τη Dubai Basketball, που επικράτησε της Ζάλγκιρις Κάουνας με 77-65, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 19-17 και συνεχίζει να διεκδικεί την παρουσία της στις θέσεις 7-10, παλεύοντας για την πρόκριση στα playoffs μέσω του Play-In.

Η ομάδα από το Εμιράτο ήταν πίσω στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα στη Zalgirio Arena, όμως έκανε επιμέρους σκορ 38-12 στο τέταρτο δεκάλεπτο και έφτασε σε μια σπουδαία νίκη απέναντι στους Λιθουανούς, που υποχώρησαν στο 21-15.

Ζάλγκιρις-Dubai Basketball: Ο αγώνας

Η Ζάλγκιρις Κάουνας είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Dubai Basketball, η οποία αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στην άμυνα των Λιθουανών. Οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 34-24, σουτάροντας 10/22 δίποντα και 3/8 τρίποντα, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Μόουζες Ράιτ (9 π., 4 ριμπ.), απέναντι στην ομάδα από το Εμιράτο, που επέμεινε χωρίς επιτυχία στο μακρινό σουτ (3/10 τρίποντα) και έκανε επτά λάθη.

Η Ζάλγκιρις συνέχισε να διατηρεί διψήφιες διαφορές, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο 53-39. Παρ’ όλα αυτά, η Dubai Basketball έκανε… εκρηκτικό τέταρτο δεκάλεπτο, τρέχοντας επιμέρους σκορ 12-38 για το τελικό 65-77! Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, απέναντι στη Ζάλγκιρις, που τα είχε… χαμένα! Έτσι, η Dubai Basketball πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη, που τη διατηρεί ζωντανή στη μάχη για την πρόκριση στο Play-In.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 34-24, 53-39, 65-77.