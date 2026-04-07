Ερυθρός Αστέρα-Παρί 94-81: Με απολαυστικό Μονέκε

Γιάννης Πάλλας
Με τον Τσίμα Μονέκε να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε (94-81) της Παρί για την 36η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Τσίμα Μονέκε ήταν ασταμάτητος και οδήγησε τον Ερυθρό Αστέρα στη νίκη (94-81) επί της Παρί για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Ο πάουερ φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Όγκνιεν Ντόμπριτς είχε 19 πόντους και ο εντυπωσιακός Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάϊρ είχε 16 πόντους και 14 ασίστ.

Από την Παρί ο Ναντίρ Ιφί είχε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από 13 πόντους είχαν ο Τζάστιν Ρόμπινσον και ο Τζάρεντ Ρόντεν. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς έχει πλέον ρεκόρ 20-16 και οι Γάλλοι μετρούν 14 νίκες και 22 ήττες στη διοργάνωση.

Ερυθρός Αστέρας-Παρί: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ερυθρός Αστέρας είχε τον έλεγχο με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να δίνει τον ρυθμό και να δημιουργεί (34-28 στο 10’). Οι Γάλλοι με τον εντυπωσιακό ρυθμό που έδιναν στην επίθεση με τον Ναντίρ Ιφί και τους Ρόμπινσον-Ρόντεν ήταν σε απόσταση... βολής (57-54 στο 20’) σ’ ένα ημίχρονο όπου οι άμυνες ήταν κάκιστες.

Στο δεύτερο ημίχρονο ωστόσο, ο Ερυθρός Αστέρας με τον Τσίμα Μονέκε να είναι σαρωτικός και τον Ντόμπριτς να τον πλαισιώνει στην επίθεση οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα 23-15 επιμέρους σκορ στο τρίτο 10λεπτο και προηγήθηκαν με 11 πόντους (80-69 στο 30’). Στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου ο Ερυθρός Αστέρας ανέβασε τη διαφορά στο +15 (86-71 στο 32.20’’) και επί της ουσίας από εκείνο το σημείο και μετά δεν απειλήθηκε από την Παρί, που έμεινε στο τέλοις από δυνάμεις.

 

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 34-28, 57-54, 80-69, 94-81.

Ο MVP: Ο Τσίμα Μονέκε τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (8/10 ελεύθερες βολές, 5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε 28:44 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ναντίρ Ιφί είχε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 20:14 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 31 ασίστ του Ερυθρού Αστέρα αποτελούν το βασικό συστατικό της νίκης απέναντι στην Παρί.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Παρί επικράτησε (102-92) του Ερυθρού Αστέρα στη Γαλλία για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeMINPTSFG2PT3PTFTOREBDREBREBASTSTLTOBLKPFPIR
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%
0C. Miller-McIntyre *35:08165/1338.5%3/560%2/825%4/4100%13414310230
2S. Miljenovic04:5200/20%0/00%0/20%0/00%00020002-1
6J. Butler13:1031/714.3%1/425%0/30%1/250%00020102-4
11T. Carter *12:3300/20%0/10%0/10%0/00%01121203-3
12N. Kalinic07:2321/1100%1/1100%0/00%0/00%101200014
13O. Dobric20:04197/1258.3%2/366.7%5/955.6%0/00%2020110116
14J. Rivero *11:1842/366.7%2/366.7%0/00%0/00%011001111
15E. Izundu13:09136/6100%6/6100%0/00%1/250%3360201122
21J. Bolomboy07:2242/366.7%2/366.7%0/00%0/00%000010013
33J. Nwora *26:5073/1127.3%3/933.3%0/20%1/250%257424215
37S. Ojeleye19:2752/450%1/1100%1/333.3%0/20%314201035
95C. Moneke *28:44216/1060%5/771.4%1/333.3%8/1080%2793211332
TOTAL200:009435/7447.3%26/4360.5%9/3129.0%15/2268.2%162541311213221115
Paris BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Julius ThomasMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKEFF
#Players
2N. Hifi20:14205/1050%3/475%2/633.3%8/1080%0443320023
4L. Cavaliere *19:5842/366.7%2/2100%0/10%0/00%112022102
5J. Robinson *22:35134/1330.8%4/666.7%0/70%5/5100%0003131010
8J. Rhoden *21:04136/1442.9%5/771.4%1/714.3%0/00%022042001
9L. Stevens15:4293/560%3/475%0/10%3/3100%1122310110
11J. Ayayi10:2331/250%0/00%1/250%0/00%213101005
13A. Dokossi *13:2931/1100%1/1100%0/00%1/250%2462020111
15M. Faye11:4621/250%1/250%0/00%0/00%202021011
18E. Shahrvin11:5600/00%0/00%0/00%0/00%033110115
20J. Morgan16:0610/30%0/10%0/20%1/250%112202000
22A. M'baye16:4283/560%2/2100%1/333.3%1/425%112021105
24Y. Ouattara *20:0552/633.3%1/425%1/250%0/00%213211103
TOTAL200:008128/6443.8%22/3366.7%6/3119.4%19/2673.1%1322351619185480
     

