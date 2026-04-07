Με τον Τσίμα Μονέκε να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε (94-81) της Παρί για την 36η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Τσίμα Μονέκε ήταν ασταμάτητος και οδήγησε τον Ερυθρό Αστέρα στη νίκη (94-81) επί της Παρί για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Ο πάουερ φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Όγκνιεν Ντόμπριτς είχε 19 πόντους και ο εντυπωσιακός Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάϊρ είχε 16 πόντους και 14 ασίστ.

Από την Παρί ο Ναντίρ Ιφί είχε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από 13 πόντους είχαν ο Τζάστιν Ρόμπινσον και ο Τζάρεντ Ρόντεν. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς έχει πλέον ρεκόρ 20-16 και οι Γάλλοι μετρούν 14 νίκες και 22 ήττες στη διοργάνωση.

Ερυθρός Αστέρας-Παρί: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ερυθρός Αστέρας είχε τον έλεγχο με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να δίνει τον ρυθμό και να δημιουργεί (34-28 στο 10’). Οι Γάλλοι με τον εντυπωσιακό ρυθμό που έδιναν στην επίθεση με τον Ναντίρ Ιφί και τους Ρόμπινσον-Ρόντεν ήταν σε απόσταση... βολής (57-54 στο 20’) σ’ ένα ημίχρονο όπου οι άμυνες ήταν κάκιστες.

Στο δεύτερο ημίχρονο ωστόσο, ο Ερυθρός Αστέρας με τον Τσίμα Μονέκε να είναι σαρωτικός και τον Ντόμπριτς να τον πλαισιώνει στην επίθεση οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα 23-15 επιμέρους σκορ στο τρίτο 10λεπτο και προηγήθηκαν με 11 πόντους (80-69 στο 30’). Στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου ο Ερυθρός Αστέρας ανέβασε τη διαφορά στο +15 (86-71 στο 32.20’’) και επί της ουσίας από εκείνο το σημείο και μετά δεν απειλήθηκε από την Παρί, που έμεινε στο τέλοις από δυνάμεις.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 34-28, 57-54, 80-69, 94-81.

Ο MVP: Ο Τσίμα Μονέκε τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (8/10 ελεύθερες βολές, 5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε 28:44 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ναντίρ Ιφί είχε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 20:14 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 31 ασίστ του Ερυθρού Αστέρα αποτελούν το βασικό συστατικό της νίκης απέναντι στην Παρί.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Παρί επικράτησε (102-92) του Ερυθρού Αστέρα στη Γαλλία για την 18η αγωνιστική της Euroleague.



Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST STL TO BLK PF PIR # Players M/A % M/A % M/A % M/A % 0 C. Miller-McIntyre * 35:08 16 5/13 38.5% 3/5 60% 2/8 25% 4/4 100% 1 3 4 14 3 1 0 2 30 2 S. Miljenovic 04:52 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 2 -1 6 J. Butler 13:10 3 1/7 14.3% 1/4 25% 0/3 0% 1/2 50% 0 0 0 2 0 1 0 2 -4 11 T. Carter * 12:33 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 2 1 2 0 3 -3 12 N. Kalinic 07:23 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 2 0 0 0 1 4 13 O. Dobric 20:04 19 7/12 58.3% 2/3 66.7% 5/9 55.6% 0/0 0% 2 0 2 0 1 1 0 1 16 14 J. Rivero * 11:18 4 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 1 1 1 15 E. Izundu 13:09 13 6/6 100% 6/6 100% 0/0 0% 1/2 50% 3 3 6 0 2 0 1 1 22 21 J. Bolomboy 07:22 4 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 1 3 33 J. Nwora * 26:50 7 3/11 27.3% 3/9 33.3% 0/2 0% 1/2 50% 2 5 7 4 2 4 2 1 5 37 S. Ojeleye 19:27 5 2/4 50% 1/1 100% 1/3 33.3% 0/2 0% 3 1 4 2 0 1 0 3 5 95 C. Moneke * 28:44 21 6/10 60% 5/7 71.4% 1/3 33.3% 8/10 80% 2 7 9 3 2 1 1 3 32 TOTAL 200:00 94 35/74 47.3% 26/43 60.5% 9/31 29.0% 15/22 68.2% 16 25 41 31 12 13 2 21 115