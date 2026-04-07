Ο Τσίμα Μονέκε ήταν ασταμάτητος και οδήγησε τον Ερυθρό Αστέρα στη νίκη (94-81) επί της Παρί για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Ο πάουερ φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Όγκνιεν Ντόμπριτς είχε 19 πόντους και ο εντυπωσιακός Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάϊρ είχε 16 πόντους και 14 ασίστ.
Από την Παρί ο Ναντίρ Ιφί είχε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από 13 πόντους είχαν ο Τζάστιν Ρόμπινσον και ο Τζάρεντ Ρόντεν. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς έχει πλέον ρεκόρ 20-16 και οι Γάλλοι μετρούν 14 νίκες και 22 ήττες στη διοργάνωση.
Ερυθρός Αστέρας-Παρί: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ερυθρός Αστέρας είχε τον έλεγχο με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να δίνει τον ρυθμό και να δημιουργεί (34-28 στο 10’). Οι Γάλλοι με τον εντυπωσιακό ρυθμό που έδιναν στην επίθεση με τον Ναντίρ Ιφί και τους Ρόμπινσον-Ρόντεν ήταν σε απόσταση... βολής (57-54 στο 20’) σ’ ένα ημίχρονο όπου οι άμυνες ήταν κάκιστες.
Στο δεύτερο ημίχρονο ωστόσο, ο Ερυθρός Αστέρας με τον Τσίμα Μονέκε να είναι σαρωτικός και τον Ντόμπριτς να τον πλαισιώνει στην επίθεση οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα 23-15 επιμέρους σκορ στο τρίτο 10λεπτο και προηγήθηκαν με 11 πόντους (80-69 στο 30’). Στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου ο Ερυθρός Αστέρας ανέβασε τη διαφορά στο +15 (86-71 στο 32.20’’) και επί της ουσίας από εκείνο το σημείο και μετά δεν απειλήθηκε από την Παρί, που έμεινε στο τέλοις από δυνάμεις.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 34-28, 57-54, 80-69, 94-81.
Ο MVP: Ο Τσίμα Μονέκε τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (8/10 ελεύθερες βολές, 5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε 28:44 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ναντίρ Ιφί είχε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 20:14 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 31 ασίστ του Ερυθρού Αστέρα αποτελούν το βασικό συστατικό της νίκης απέναντι στην Παρί.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Παρί επικράτησε (102-92) του Ερυθρού Αστέρα στη Γαλλία για την 18η αγωνιστική της Euroleague.
|Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|0
|C. Miller-McIntyre *
|35:08
|16
|5/13
|38.5%
|3/5
|60%
|2/8
|25%
|4/4
|100%
|1
|3
|4
|14
|3
|1
|0
|2
|30
|2
|S. Miljenovic
|04:52
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|-1
|6
|J. Butler
|13:10
|3
|1/7
|14.3%
|1/4
|25%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|2
|-4
|11
|T. Carter *
|12:33
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|1
|2
|0
|3
|-3
|12
|N. Kalinic
|07:23
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|4
|13
|O. Dobric
|20:04
|19
|7/12
|58.3%
|2/3
|66.7%
|5/9
|55.6%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|16
|14
|J. Rivero *
|11:18
|4
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|15
|E. Izundu
|13:09
|13
|6/6
|100%
|6/6
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|3
|3
|6
|0
|2
|0
|1
|1
|22
|21
|J. Bolomboy
|07:22
|4
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|3
|33
|J. Nwora *
|26:50
|7
|3/11
|27.3%
|3/9
|33.3%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|2
|5
|7
|4
|2
|4
|2
|1
|5
|37
|S. Ojeleye
|19:27
|5
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|1/3
|33.3%
|0/2
|0%
|3
|1
|4
|2
|0
|1
|0
|3
|5
|95
|C. Moneke *
|28:44
|21
|6/10
|60%
|5/7
|71.4%
|1/3
|33.3%
|8/10
|80%
|2
|7
|9
|3
|2
|1
|1
|3
|32
|TOTAL
|200:00
|94
|35/74
|47.3%
|26/43
|60.5%
|9/31
|29.0%
|15/22
|68.2%
|16
|25
|41
|31
|12
|13
|2
|21
|115
|Paris Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Julius Thomas
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|EFF
|#
|Players
|2
|N. Hifi
|20:14
|20
|5/10
|50%
|3/4
|75%
|2/6
|33.3%
|8/10
|80%
|0
|4
|4
|3
|3
|2
|0
|0
|23
|4
|L. Cavaliere *
|19:58
|4
|2/3
|66.7%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|2
|2
|1
|0
|2
|5
|J. Robinson *
|22:35
|13
|4/13
|30.8%
|4/6
|66.7%
|0/7
|0%
|5/5
|100%
|0
|0
|0
|3
|1
|3
|1
|0
|10
|8
|J. Rhoden *
|21:04
|13
|6/14
|42.9%
|5/7
|71.4%
|1/7
|14.3%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|4
|2
|0
|0
|1
|9
|L. Stevens
|15:42
|9
|3/5
|60%
|3/4
|75%
|0/1
|0%
|3/3
|100%
|1
|1
|2
|2
|3
|1
|0
|1
|10
|11
|J. Ayayi
|10:23
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|1
|0
|1
|0
|0
|5
|13
|A. Dokossi *
|13:29
|3
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|2
|4
|6
|2
|0
|2
|0
|1
|11
|15
|M. Faye
|11:46
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|2
|1
|0
|1
|1
|18
|E. Shahrvin
|11:56
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|1
|1
|5
|20
|J. Morgan
|16:06
|1
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|22
|A. M'baye
|16:42
|8
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|1/3
|33.3%
|1/4
|25%
|1
|1
|2
|0
|2
|1
|1
|0
|5
|24
|Y. Ouattara *
|20:05
|5
|2/6
|33.3%
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|2
|1
|1
|1
|0
|3
|TOTAL
|200:00
|81
|28/64
|43.8%
|22/33
|66.7%
|6/31
|19.4%
|19/26
|73.1%
|13
|22
|35
|16
|19
|18
|5
|4
|80
