Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ με το επιβλητικό 102-85, ανέβηκε στο 24-12 και πλέον είναι ΜΟΝΟΣ πρώτος στην κορυφή της κατάταξης της EuroLeague!

Τελικά, ο Ντόρσεϊ τρέλανε τη Ρεάλ! Ο γκαρντ του Ολυμπιακού με απίθανο σόου 37 πόντων με 7 τρίποντα έκανε πλάκα στη «βασίλισσα» (102-88) και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι πλέον αγκαλιά με το πλεονέκτημα έδρας!

Ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο στο ματς, με τους Πειραιώτες μόνο στην δεύτερη περίοδο να «αισθάνονται» την Ρεάλ. Σε εκείνο το σημείο ένα 0-18 έβαλε την Βασίλισσα μπροστά, αλλά η συνέχεια ανήκε στον Ολυμπιακό, που με τους Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ να κάνουν πάρτι, καθάρισε τους Μαδριλένους και πήρε τη νίκη.

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε καταπληκτικά στον αγώνα! Με τον Ντόρσεϊ και τον Βεζένκοβ να βρίσκουν σκορ, οι Πειραιώτες βρέθηκαν άμεσα στο 13-2 (4'), με την Ρεάλ να μην βρίσκει λύσεις στην άμυνα και τον Ολυμπιακό να εκμεταλλεύεται κάθε κατάσταση. Για λίγο η Βασίλισσα μείωσε (18-12, 6'), όμως τρία τρίποντα από Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ έκαναν το σκορ 27-12 στο 7'.

Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 31-19, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 35-22 (11'), πριν πάθει... μπλακ άουτ. Με τους Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ εκτός, η Ρεάλ έβγαζε τις άμυνες, παρότι τα σουτ του Ολυμπιακού ήταν ελεύιερα, ενώ Λάιλς και Ταβάρες έκαναν ζημιά μπροστά, κάνοντας το σκορ 35-40, χάρη σε ένα 0-18 που έτρεξε η Βασίλισσα. Ο ΜακΚίσικ έδωσε λύσεις, ενώ η επιστροφή Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ έκανε το σκορ 44-40, με το ημίχρονο να βρίσκει τον Ολυμπιακό στο 49-42.

Ο Μιλουτίνοφ ανέβασε ξανά την διαφορά στους 10 (52-42, 21'), ενώ ένα νέο ξέσπασμα των Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ λίγο μετά έστειλε την ομάδα του Πειραιά στο 65-49 (25'). Ένας τραυματισμός του Βεζένκοβ στο μάτι τον ανάγκασε να βγει εν τέλει έξω, όμως αυτό δεν αποτέλεσε το τέλος στο γκάζι της ομάδας του Πειραιά, που στο 30' ήταν μπροστά με 72-57.

Η συνέχεια ήταν μια τυπική διαδικασία. Ο Ολυμπιακός, κάνοντας ροτέισιον, ήλεγχε απόλυτα το ματς, με τον Ντόρσεϊ μάλιστα να κάνει και ρεκόρ καριέρας και να γνωρίζει την αποθέωση. Τελικό σκορ 102-88 και νίκη για τον Ολυμπιακό που πλέον είναι μόνος πρώτος στην κατάταξη.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο … Τάιλερ Ντόρσεϊ των 37 πόντων.

… Τάιλερ Ντόρσεϊ των 37 πόντων. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ … Ο Βεζένκοβ με 24 και ο ΜακΚίσικ με 10..

… Ο Βεζένκοβ με 24 και ο ΜακΚίσικ με 10.. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Χεζόνια που σταμάτησε στους 6 πόντους με 0/5 τρίποντα.

Ο Χεζόνια που σταμάτησε στους 6 πόντους με 0/5 τρίποντα. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ. .. Εξαιρετικός ο Λάιλς με 22 πόντους.

.. Εξαιρετικός ο Λάιλς με 22 πόντους. ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί με -12 στη Μαδρίτη 89-77.

Player MIN PTS 2FG 3FG FT REB (O-D-T) AST STL TO BLK PF PIR +/- T. Walkup* 18:09 3 0/0 1/4 0/0 0-3-3 3 1 1 0 2 4 +3 F. Ntilikina 08:58 0 0/0 0/1 0/0 0-0-0 1 0 1 0 4 -5 +1 T. Ward 14:25 4 0/0 1/1 1/2 0-1-1 4 0 0 0 2 7 +7 S. Vezenkov* 26:41 26 6/7 3/5 5/5 0-9-9 1 2 2 0 0 35 +20 K. Papanikolaou* 15:03 3 0/0 1/4 0/0 0-1-1 3 1 0 0 3 2 +13 T. Dorsey* 28:42 37 3/4 7/12 10/11 0-1-1 5 2 2 0 1 43 +25 A. Peters 13:19 3 0/0 1/3 0/0 0-1-1 2 0 0 1 1 4 -6 N. Milutinov* 22:15 5 1/2 0/0 3/4 2-4-6 1 0 0 1 1 14 +32 C. Joseph 12:53 2 0/0 0/2 2/2 0-0-0 6 1 0 0 3 5 +10 D. Hall 17:45 9 3/4 0/0 3/4 1-2-3 0 2 0 0 1 15 -18 S. McKissic 16:32 10 3/4 1/3 1/1 0-2-2 1 1 0 0 2 11 -2 E. Fournier 05:18 0 0/0 0/1 0/0 0-0-0 0 0 1 0 0 -2 -15 TEAM 195:00 102 16/21 15/36 25/29 3-25-28 27 10 7 2 20 134 +70