Την ώρα που η κατάσταση στη Μονακό μοιάζει με καζάνι που βράζει όσον αφορά την απόφαση του Μάικ Τζέιμς να απέχει από τις υποχρεώσεις της ομάδας, η ομάδα από το Πριγκιπάτο έφυγε με τη νίκη από την έδρα της Μπουργκ με σκορ 114-103.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε... πράξη την απειλή του να μην αγωνιστεί στο ματς των Playoffs κόντρα στην Μπουργκ λόγω των οφειλών αλλά το γεγονός αυτό δεν εμπόδισε τους Μονεγάσκους να φτάσουν στην εκτός έδρας νίκη με 103-114 και στην πρόκριση στα ημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Ναντέρ.

Ουσιαστικά η Μονακό είχε μόλις επτά παίκτες ενεργούς καθώς οι Μισί και Μουνγκαλά αγωνίστηκαν λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τρεις παίκτες των Μονεγάσκων είχαν 20+ πόντους και πιο συγκεκριμένα οι Τζαρόν Μπλόσομγκείμ (22π., 4ριμπ.) Ματ Στράζελ (22π., 9ασ., 8ριμπ.) ενώ «γεμάτο» double double μέτρησε ο Έλι Οκόμπο με 21 πόντους και 11 ασίστ.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς είχε άλλους 14 πόντους ενώ στους 11 πόντους και στις 13 ριμπάουντ έκλεισε το παιχνίδι ο Τέρι Τάρπεϊ.

Τα δεκάλεπτα: 22-32, 49-65, 76-86, 103-114.