Μπουργκ - Μονακό 103-114: Πρόκριση στα ημιτελικά χωρίς Μάικ Τζέιμς
Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε... πράξη την απειλή του να μην αγωνιστεί στο ματς των Playoffs κόντρα στην Μπουργκ λόγω των οφειλών αλλά το γεγονός αυτό δεν εμπόδισε τους Μονεγάσκους να φτάσουν στην εκτός έδρας νίκη με 103-114 και στην πρόκριση στα ημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Ναντέρ.
Ουσιαστικά η Μονακό είχε μόλις επτά παίκτες ενεργούς καθώς οι Μισί και Μουνγκαλά αγωνίστηκαν λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τρεις παίκτες των Μονεγάσκων είχαν 20+ πόντους και πιο συγκεκριμένα οι Τζαρόν Μπλόσομγκείμ (22π., 4ριμπ.) Ματ Στράζελ (22π., 9ασ., 8ριμπ.) ενώ «γεμάτο» double double μέτρησε ο Έλι Οκόμπο με 21 πόντους και 11 ασίστ.
Ο Νεμάνια Νέντοβιτς είχε άλλους 14 πόντους ενώ στους 11 πόντους και στις 13 ριμπάουντ έκλεισε το παιχνίδι ο Τέρι Τάρπεϊ.
Τα δεκάλεπτα: 22-32, 49-65, 76-86, 103-114.
