EuroBasket 2025, Το πανόραμα: Έτρεχαν με... 100 Γερμανία και Φινλανδία, 2/2 χωρίς να «ιδρώσει» η Σερβία
Η δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket 2025 ξεκίνησε με τον Α' και Β' Group να ρίχνονται στη δράση.
Στον Α' Όμιλο, η Τουρκία δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Τσεχία και επικράτησε με 92-78, η Λετονία έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 72-70 απέναντι στην Εσθονία, ενώ η Σερβία έκανε περίπατο κόντρα στην Πορτογαλία με 69-80.
Στον Β' Όμιλο, η Γερμανία διέλυσε την Σουηδία με 105-83, η Λιθουανία είχε εύκολο έργο απέναντι στο Μαυροβούντιο και επικράτησε με 94-67, ενώ η Φινλανδία του Μάρκανεν δεν χαρίστηκε κόντρα στην Μεγάλη Βρετανία, την οποία και υπέταξε με 109-79.
Α' Όμιλος
Η Κατάταξη
- Σερβία 2-0
- Τουρκία 2-0
- Πορτογαλία 1-1
- Λετονία 1-1
- Τσεχία 0-2
- Εσθονία 0-2
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
3η αγωνιστική (30/8)
- Τσεχία - Εσθονία (14:45)
- Λετονία - Σερβία (18:00)
- Τουρκία - Πορτογαλία (21:15)
4η αγωνιστική (1/9)
- Εσθονία - Τουρκία (14:45)
- Πορτογαλία - Λετονία (18:00)
- Σερβία - Τσεχία (21:45)
5η αγωνιστική (3/9)
- Εσθονία - Πορτογαλία (14:45)
- Τσεχία - Λετονία (18:00)
- Τουρκία - Σερβία (21:15)
Β' Όμιλος
Η κατάταξη
- Γερμανία 2-0
- Λιθουανία 2-0
- Φινλανδία 2-0
- Σουηδία 0-2
- Μεγάλη Βρετανία 0-2
- Μαυροβούνιο 0-2
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
3η αγωνιστική (30/8)
- Λιθουανία - Γερμανία (13:30)
- Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία (16:30)
- Μαυροβούνιο - Φινλανδία (20:30)
4η αγωνιστική (1/9)
- Σουηδία - Μαυροβούνιο (13:30)
- Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία (16:30)
- Φινλανδία - Λιθουανία (20:30)
5η αγωνιστική (3/9)
- Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30)
- Λιθουανία - Σουηδία (16:30)
- Φινλανδία - Γερμανία (20:30)
Γ' Όμιλος
Η κατάταξη
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη 1-0
- Γεωργία 1-0
- Ελλάδα 1-0
- Ιταλία 0-1
- Ισπανία 0-1
- Κύπρος 0-1
1η αγωνιστική (28/8)
2η αγωνιστική (30/8)
- Ιταλία - Γεωργία (15:00)
- Κύπρος - Ελλάδα (18:15)
- Ισπανία - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (21:30)
3η αγωνιστική (31/8)
- Γεωργία - Ελλάδα (15:00)
- Ισπανία - Κύπρος (18:15)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία (21:30)
4η αγωνιστική (2/9)
- Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (15:00)
- Κύπρος - Γεωργία (18:15)
- Ιταλία - Ισπανία (21:30)
5η αγωνιστική (4/9)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)
- Ιταλία - Κύπρος (18:15)
- Ισπανία - Ελλάδα (21:30)
Δ' Όμιλος
Η Κατάταξη
- Γαλλία 1-0
- Ισραήλ 1-0
- Πολωνία 1-0
- Σλοβενία 0-1
- Ισλανδία 0-1
- Βέλγιο 0-1
1η αγωνιστική (28/8)
2η αγωνιστική (30/8)
- Ισραήλ - Βέλγιο
- Γαλλία - Σλοβενία
- Πολωνία - Ισραήλ
3η αγωνιστική (31/8)
- Σλοβενία - Βέλγιο (15:00)
- Ισραήλ - Γαλλία (18:00)
- Πολωνία - Ισλανδία (21:30)
4η αγωνιστική (2/9)
- Βέλγιο - Ισραήλ (15:00)
- Ισλανδία - Σλοβενία (18:00)
- Γαλλία - Πολωνία (21:30)
5η αγωνιστική (4/9)
- Γαλλία - Ισλανδία (15:00)
- Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)
- Πολωνία - Βέλγιο (21:30)
