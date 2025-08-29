Το πανόραμα με τα αποτελέσματα, τις βαθμολογίες και τους επόμενους αγώνες, μετά το τέλος των αναμετρήσεων της Παρασκευής (29/8) για το Eurobasket 2025.

Η δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket 2025 ξεκίνησε με τον Α' και Β' Group να ρίχνονται στη δράση.

Στον Α' Όμιλο, η Τουρκία δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Τσεχία και επικράτησε με 92-78, η Λετονία έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 72-70 απέναντι στην Εσθονία, ενώ η Σερβία έκανε περίπατο κόντρα στην Πορτογαλία με 69-80.

Στον Β' Όμιλο, η Γερμανία διέλυσε την Σουηδία με 105-83, η Λιθουανία είχε εύκολο έργο απέναντι στο Μαυροβούντιο και επικράτησε με 94-67, ενώ η Φινλανδία του Μάρκανεν δεν χαρίστηκε κόντρα στην Μεγάλη Βρετανία, την οποία και υπέταξε με 109-79.

Α' Όμιλος

Η Κατάταξη

Σερβία 2-0 Τουρκία 2-0 Πορτογαλία 1-1 Λετονία 1-1 Τσεχία 0-2 Εσθονία 0-2

1η αγωνιστική (27/8)

Τσεχία - Πορτογαλία 50-62

Λετονία - Τουρκία 73-93

Σερβία - Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική (29/8)

Τουρκία - Τσεχία 92-78

Εσθονία - Λετονία 70-72

Πορτογαλία - Σερβία 69-80

3η αγωνιστική (30/8)

Τσεχία - Εσθονία (14:45)

Λετονία - Σερβία (18:00)

Τουρκία - Πορτογαλία (21:15)

4η αγωνιστική (1/9)

Εσθονία - Τουρκία (14:45)

Πορτογαλία - Λετονία (18:00)

Σερβία - Τσεχία (21:45)

5η αγωνιστική (3/9)

Εσθονία - Πορτογαλία (14:45)

Τσεχία - Λετονία (18:00)

Τουρκία - Σερβία (21:15)

Β' Όμιλος

Η κατάταξη

Γερμανία 2-0 Λιθουανία 2-0 Φινλανδία 2-0 Σουηδία 0-2 Μεγάλη Βρετανία 0-2 Μαυροβούνιο 0-2

1η αγωνιστική (27/8)

Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106

Σουηδία - Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική (29/8)

Γερμανία - Σουηδία 105-83

Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική (30/8)

Λιθουανία - Γερμανία (13:30)

Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία (16:30)

Μαυροβούνιο - Φινλανδία (20:30)

4η αγωνιστική (1/9)

Σουηδία - Μαυροβούνιο (13:30)

Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία (16:30)

Φινλανδία - Λιθουανία (20:30)

5η αγωνιστική (3/9)

Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30)

Λιθουανία - Σουηδία (16:30)

Φινλανδία - Γερμανία (20:30)

Γ' Όμιλος

Η κατάταξη

Βοσνία & Ερζεγοβίνη 1-0 Γεωργία 1-0 Ελλάδα 1-0 Ιταλία 0-1 Ισπανία 0-1 Κύπρος 0-1

1η αγωνιστική (28/8)

Γεωργία - Ισπανία 83-69

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Κύπρος 91-64

Ελλάδα - Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική (30/8)

Ιταλία - Γεωργία (15:00)

Κύπρος - Ελλάδα (18:15)

Ισπανία - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (21:30)

3η αγωνιστική (31/8)

Γεωργία - Ελλάδα (15:00)

Ισπανία - Κύπρος (18:15)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία (21:30)

4η αγωνιστική (2/9)

Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (15:00)

Κύπρος - Γεωργία (18:15)

Ιταλία - Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Δ' Όμιλος

Η Κατάταξη

Γαλλία 1-0 Ισραήλ 1-0 Πολωνία 1-0 Σλοβενία 0-1 Ισλανδία 0-1 Βέλγιο 0-1

1η αγωνιστική (28/8)

Ισραήλ - Ισλανδία 83-71

Βέλγιο - Γαλλία 64-92

Σλοβενία - Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική (30/8)

Ισραήλ - Βέλγιο

Γαλλία - Σλοβενία

Πολωνία - Ισραήλ

3η αγωνιστική (31/8)

Σλοβενία - Βέλγιο (15:00)

Ισραήλ - Γαλλία (18:00)

Πολωνία - Ισλανδία (21:30)

4η αγωνιστική (2/9)

Βέλγιο - Ισραήλ (15:00)

Ισλανδία - Σλοβενία (18:00)

Γαλλία - Πολωνία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)