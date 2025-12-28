Αντετοκούνμπο: Άναψαν τα αίματα στο Σικάγο - Έξαλλοι οι Μπουλς με το κάρφωμα «ανεμόμυλο»
Ένα κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο παραλίγο να προκαλέσει επεισόδιο ανάμεσα στους Μπουλς και τους Μπακς. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης πήρε την μπάλα και έκανε κάρφωμα... ανεμόμυλο στο ανοιχτό γήπεδο, την ώρα που το ματς τελείωνε και τα πάντα είχαν κριθεί, με τους Μπακς να παίρνουν τη νίκη.
Κίνηση που δεν άρεσε στους Μπουλς, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να πηγαίνει πρώτος για να του ζητήσει τον λόγο. Ο Κόμπι Γουάιτ ακολούθησε τον Μαυροβούνιο σέντερ, ζητώντας από τον Αντετοκούνμπο εξηγήσεις, με τον Greek Freak να αποχωρεί χωρίς να δώσει συνέχεια.
Οι παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση, αλλά το σκηνικό έλαβε τέλος χωρίς να υπάρξει μεγαλύτερη έκταση.
Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το επεισόδιο
Bulls were livid after Giannis' windmill dunk to end the game.— NBA Memes (@NBAMemes) December 28, 2025
Antetokounmpo just walked away like nothing happened 😂pic.twitter.com/cqeg2jxbN6
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.