Αντετοκούνμπο: Άναψαν τα αίματα στο Σικάγο - Έξαλλοι οι Μπουλς με το κάρφωμα «ανεμόμυλο»

Δημήτρης Οικονόμου
Αντετοκούνμπο
Ένα κάρφωμα λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης των Μπακς με τους Μπουλς από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο παραλίγο να προκάλεσε σύρραξη στο Σικάγο.

Ένα κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο παραλίγο να προκαλέσει επεισόδιο ανάμεσα στους Μπουλς και τους Μπακς. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης πήρε την μπάλα και έκανε κάρφωμα... ανεμόμυλο στο ανοιχτό γήπεδο, την ώρα που το ματς τελείωνε και τα πάντα είχαν κριθεί, με τους Μπακς να παίρνουν τη νίκη.

Κίνηση που δεν άρεσε στους Μπουλς, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να πηγαίνει πρώτος για να του ζητήσει τον λόγο. Ο Κόμπι Γουάιτ ακολούθησε τον Μαυροβούνιο σέντερ, ζητώντας από τον Αντετοκούνμπο εξηγήσεις, με τον Greek Freak να αποχωρεί χωρίς να δώσει συνέχεια.

Οι παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση, αλλά το σκηνικό έλαβε τέλος χωρίς να υπάρξει μεγαλύτερη έκταση.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025 by Novibet: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς!
image

Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το επεισόδιο

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     