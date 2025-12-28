Ένα κάρφωμα λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης των Μπακς με τους Μπουλς από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο παραλίγο να προκάλεσε σύρραξη στο Σικάγο.

Ένα κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο παραλίγο να προκαλέσει επεισόδιο ανάμεσα στους Μπουλς και τους Μπακς. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης πήρε την μπάλα και έκανε κάρφωμα... ανεμόμυλο στο ανοιχτό γήπεδο, την ώρα που το ματς τελείωνε και τα πάντα είχαν κριθεί, με τους Μπακς να παίρνουν τη νίκη.

Κίνηση που δεν άρεσε στους Μπουλς, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να πηγαίνει πρώτος για να του ζητήσει τον λόγο. Ο Κόμπι Γουάιτ ακολούθησε τον Μαυροβούνιο σέντερ, ζητώντας από τον Αντετοκούνμπο εξηγήσεις, με τον Greek Freak να αποχωρεί χωρίς να δώσει συνέχεια.

Οι παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση, αλλά το σκηνικό έλαβε τέλος χωρίς να υπάρξει μεγαλύτερη έκταση.

Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το επεισόδιο