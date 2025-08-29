Το show του Λάουρι Μάρκανεν λίγο έλειψε να μείνει στην ιστορία, καθώς έμεινε ένα τρίποντο μακριά από το να ισοφαρίσει το ρεκόρ πόντων του Νίκου Γκάλη και μόλις πέντε για να σπάσει εκείνο του Λούκα Ντόντσιτς στο EuroBasket.

Η Φινλανδία ισοπέδωσε τη Μεγάλη Βρετανία με 109-79 για να κάνει το 2/2 στο EuroBasket 2025.

Η νίκη πέρασε σε δεύτερη μοίρα αφού στο Τάμπερε έλαμψε με την παρουσία του ο Λάουρι Μάρκανεν, ο οποίος λίγο έλειψε να γράψει ιστορία καταγράφοντας 43 πόντους (7/13 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 23'13'' λεπτά συμμετοχής.

Lauri is a CHEAT CODE - 43PTS for the Finnisher 🤯#EuroBasket pic.twitter.com/GgVDS60LFY — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 29, 2025

Ο σταρ των Γιούτα Τζαζ έμεινε μόλις ένα τρίποντο μακριά από το να ισοφαρίσει το ρεκόρ πόντων του Νίκου Γκάλη. Ο «Γκάνγκστερ» είχε καταφέρει δύο φορές να σπάσει τη στατιστική του σε επίπεδο EuroBasket με 45 και 46 πόντους το 1989 και το 1983 αντίστοιχα. Ακριβώς από πάνω με 47 πόντους βρίσκεται ο Λούκα Ντόντσιτς στο EuroBasket 2022 κόντρα στους Γάλλους, ενώ η πρώτη θέση ανήκει στον Έντι Τεράτσε με 63 πόντους το 1957 σε αγώνα κόντρα στην Αλβανία.

Ο Μάρκανεν ισοφάρισε το προσωπικό του ρεκόρ στη διοργάνωση από το EuroBasket 2022, όταν είχε σκοράρει ξανά 43 πόντους κόντρα στην Κροατία.