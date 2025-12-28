ΠΑΟΚ: Η Μινέιρο έκανε πρόταση 5,5 εκατ. ευρώ στην Κρουζ Αζούλ για τον Γιακουμάκη, σύμφωνα με τον Μέρλο
Όλο και πιο έντονη γίνεται η φημολογία αναφορικά με το μέλλον του Γιώργου Γιακουμάκη. Ο Έλληνας σέντερ φορ επαναπατρίστηκε το καλοκαίρι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ αλλά στη Λατινική Αμερική κάνουν λόγο για αποχώρηση από τους Θεσσαλονικείς.
🚨[EXCLUSIVO] Atlético Mineiro ofreció u$s 6.5M a Cruz Azul por Giorgos Giakoumakis. ⬇️https://t.co/NQpiRjKBrL pic.twitter.com/VMweIk03zZDecember 27, 2025
Η πρώτη ομάδα που συνδέθηκε μαζί του σε επίπεδο φημολογίας ήταν η Ρεάλ Οβιέδο και τώρα ο Αργεντινός δημοσιογράφος Σέσαρ Λουίς Μέρλο έβαλε στο παιχνίδι και την Ατλέτικο Μινέιρο της Βραζιλίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η βραζιλιάνικη ομάδα κατέθεσε προσφορά 5,5 εκατομμυρίων ευρώ στον μεξικάνικο σύλλογο για την αγορά του Γιακουμάκη.
Ο Έλληνας στράικερ είναι δανεικός στον ΠΑΟΚ αλλά σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα εξετάζει το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στη Βραζιλία και αν ο ίδιος πει το «ναι» η λήξη του δανεισμού θα αποτελέσει απλά μια τυπική διαδικασία πριν την ολοκλήρωση της πώλησής του. Σε 20 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης μετρά φέτος 9 γκολ και 1 ασίστ.
