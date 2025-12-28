Τα δημοσιεύματα από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού για το μέλλον του Γιώργου Γιακουμάκη... δίνουν και παίρνουν.

Όλο και πιο έντονη γίνεται η φημολογία αναφορικά με το μέλλον του Γιώργου Γιακουμάκη. Ο Έλληνας σέντερ φορ επαναπατρίστηκε το καλοκαίρι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ αλλά στη Λατινική Αμερική κάνουν λόγο για αποχώρηση από τους Θεσσαλονικείς.

Η πρώτη ομάδα που συνδέθηκε μαζί του σε επίπεδο φημολογίας ήταν η Ρεάλ Οβιέδο και τώρα ο Αργεντινός δημοσιογράφος Σέσαρ Λουίς Μέρλο έβαλε στο παιχνίδι και την Ατλέτικο Μινέιρο της Βραζιλίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η βραζιλιάνικη ομάδα κατέθεσε προσφορά 5,5 εκατομμυρίων ευρώ στον μεξικάνικο σύλλογο για την αγορά του Γιακουμάκη.

Ο Έλληνας στράικερ είναι δανεικός στον ΠΑΟΚ αλλά σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα εξετάζει το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στη Βραζιλία και αν ο ίδιος πει το «ναι» η λήξη του δανεισμού θα αποτελέσει απλά μια τυπική διαδικασία πριν την ολοκλήρωση της πώλησής του. Σε 20 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης μετρά φέτος 9 γκολ και 1 ασίστ.