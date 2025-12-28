Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάτησε ξανά παρκέ και με 29 πόντους οδήγησε τους Μπακς σε μία σημαντική νίκη με 112-103 μέσα στο Σικάγο.

Οι Μπακς περίμεναν πώς και πώς την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο για να επιστρέψουν σε μία σταθερή βάση. Ο Greek Freak γύρισε και απέναντι στους Μπουλς απέδειξε πόσο κυριαρχικός είναι, παρά τις σχεδόν τρεις εβδομάδες απουσίας του, με τα «Ελάφια» να περνούν από το Σικάγο (103-112).

Ο Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε μόλις 25 λεπτά, ένεκα του περιορισμού του μετά τον τραυματισμό, αλλά πρόλαβε να πετύχει 29 πόντους και να ηγηθεί των Μπακς. Ο απολογισμός του είχε 9/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/10 βολές, 8 ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο, ένα μπλοκ και 2 λάθη.

Με τους Μπακς, έτσι, να ανεβαίνουν στο 13-19, την ώρα που αντίπαλοί τους, είχαν σερί πέντε νικηφόρων αποτελεσμάτων αλλά έπεσαν σε αρνητικό ρεκόρ, 15-16.

Οι συμπαραστάτες του Αντετοκούνμπο

Με το σκορ στο 94-95 και περίπου πέντε λεπτά πριν το φινάλε, οι Μπακς έτρεξαν ένα σερί 0-8. Έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ράιαν Ρόλινς και Έι Τζέι Γκριν, που πέτυχαν σημαντικά τρίποντα. Έκτοτε οι Μπουλς δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν, με τον Ρόλινς να αποδεικνύεται καθοριστικός.

Ο γκαρντ των Μπακς πέτυχε 20 πόντους με 7/12 δίποντα, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις έκλεισε με double double 17 πόντων και 11 ριμπάουντ.

Για τους Μπουλς, από 16 είχαν οι Νίκολα Βούτσεβιτς και Κόμπι Γουάιτ, με τον Τζος Γκίντεϊ να συμπληρώνει 13, έχοντας 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-28, 50-54, 80-85, 103-112