Παναθηναϊκός: Χωρίς την καθιερωμένη media day πριν το ματς με τη Ρεάλ
Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Ρεάλ στο Telekom Center Athens την Τρίτη 3 Φλεβάρη (21:15). Η καθιερωμένη media day όμως που γίνεται πριν τα ματς δεν θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του ίδιου του Έργκιν Άταμαν.
Δεν υπάρχει καποια υποχρεώση του Παναθηναϊκού, παρά μόνο να μιλήσει στη Euroleague, αλλά οι πράσινοι πάντα έκαναν Media Day. Πάντως στις τελευταίες περιπτώσεις ο Έργκιν Άταμαν δεν ήθελε να μιλήσει στους δημοσιογραφους και απλά μοιράστηκε μια γραπτή δήλωση από την ΚΑΕ.
Μετά την ήττα από τον Άρη έχουν προκληθεί νέοι τριγμοί στο εσωτερικό της ομάδας, με τον Τούρκο προπονητή και το μέλλον του να τίθενται σε πρώτο πλάνο.
