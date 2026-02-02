Το πρώτο διαδικτυακό μήνυμα του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον Άρη: «Δεν κάνουμε ποτέ πίσω»
Σαφής δήλωση από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ο οποίος με ανάρτησή του υποστήριξε πως η ομάδα δεν πρόκειται να υποχωρήσει παρά τη δύσκολη περίοδο που διανύει. Η ήττα από τον Άρη στην πρόσφατη αναμέτρησή τους στη Θεσσαλονίκη, η πέμπτη μέσα στον τελευταίο μήνα, έχει προκαλέσει νέους τριγμούς στο εσωτερικό της ομάδας, με τον Εργκίν Άταμαν και το μέλλον του να τίθενται σε πρώτο πλάνο.
Μέσα στο κλίμα αυτό, ο επίσημος λογαριασμός των Πρασίνων ανήρτησε φωτογραφίες από την αναμέτρηση με τους Θεσσαλονικείς, κάνοντας λόγο για ένα πάθος που δίνει στους παίκτες το κίνητρο ώστε να συνεχίζουν, παρά το ότι ο πρόεδρος της ομάδας, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ξέσπασε κατά εκείνων και του προπονητή τους.
Η σχετική ανάρτηση του Παναθηναϊκού
Fuelled by the challenges, driven by our passion. We never back down. ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/2ItPO1VR9q— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 2, 2026
