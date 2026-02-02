Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: «Τι πραγματικά σημαίνει το ξέσπασμα του Γιαννακόπουλου»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου στάθηκε στο Gazz Floor στο ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την ήττα από τον Άρη

Για το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο instagram μετά την ήττα από τον Άρη στο Nick Galis Hall μίλησε ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet.

«Το ξέσπασμα του Γιαννακόπουλου χθες είναι ότι κάτι πηγαίνει λάθος. ΄'Εχω υποστηρίξει την ομάδα. Έχω βοηθσήσει την ομάδα, έχω πιστέψει τον προπονητή όταν κανένας δεν τον πιστεύει. Ο Παναθηναϊκός ήταν έτοιμος να τραβήξει τη σκανδάλη και να κάνει τη μεταγραφή της σεζόν τον Γενάρη. Τον Χέις Ντέιβις από το ΝΒΑ. Τον περσινό MVP του Final Four. Κοιτούσε τον Γιαμπουσέλε. Ήταν έτοιμος ο πρόεδρος της ομάδας να γίνει μια τέτοια δουλειά», ανέφερε μεταξύ άλλων.

