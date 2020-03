«Έπεσε» το Netflix στην Αμερική

Οι περισσότερες χώρες του πλανήτη είναι σε καραντίνα λόγω του κορονοϊού οι άνθρωποι ανά τον κόσμο μένουν μέσα στο σπίτι.

Στον καιρό του διαδικτύου και του Netflix, οι περισσότεροι βρίσκουν τρόπους να περάσει πιο ευχάριστα η ώρα βλέποντας σειρές ή ταινίες.

Ωστόσο σύμφωνα με τον Independent, το Netflix έχει σταματήσει να λειτουργεί και πολλοί χρήστες στην Αμερική δε μπορούν να μπουν στο site της διαδικτυακής πύλης.

Μάλιστα η εταιρεία απάντησε στους χρήστες στο twitter πως κάνουν ότι καλύτερο μπορούν ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

We are doing our best to help everyone as fast as we can! *SvdB

— Netflix CS (@Netflixhelps) March 25, 2020