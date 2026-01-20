DNP οι Σορτς και Γιούρτσεβεν μετά τους «κεραυνούς» του Αταμάν στην Πυλαία!

Ούτε δευτερόλεπτο δεν χρησιμοποιήθηκαν από τον Έργκιν Άταμαν ο Τι Τζέι Σορτς και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν κυριαρχικός απέναντι στη Μπασκόνια (93-74) για την 23η αγωνιστική της Euroleague, σε μια αναμέτρηση, όπου ο Έργκιν Άταμαν δεν χρησιμοποίησε ούτε ένα δευτερόλεπτο τον Τι Τζέι Σορτς και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν!

Οι δυο παίκτες του «τριφυλλιού» παρακολούθησαν τον αγώνα από τον πάγκο χωρίς να πατήσουν παρκέ, καθώς ο Τούρκος τεχνικός επέλεξε να χρησιμοποιήσει τους υπόλοιπους δέκα παίκτες που είχε στη διάθεση του.

Μετά τους «κεραυνούς» του Έργκιν Άταμαν στη Θεσσαλονίκη στο τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, όπου υποστήριξε πως «υπήρξαν παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο κι έκαναν ζημιά στο σύστημα της ομάδας και κινδυνεύσαμε να χάσουμε το παιχνίδι» ήρθε η αντίδραση του στον αγώνα με τη Μπασκόνια.

Ο Τούρκος τεχνικός του «τριφυλλιού» δεν χρησιμοποίησε καθόλου τον Τι Τζέι Σορτς και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν των οποίων η στατιστική γράφει DNP και δείχνει αν μη τι άλλο πως στο παρκέ θα έχουν τον χρόνο τους όσοι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στο πλάνο του προπονητή.