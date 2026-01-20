Ριφιφί για... Όσκαρ: Πάνω από 9 μονάδες στην αξιολόγηση τoυ IMDb η σειρά του Τσαφούλια (vid)

Με εντυπωσιακή αποδοχή από κοινό και κριτικούς ολοκληρώθηκε το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια, καθώς η σειρά της Cosmote TV ξεπέρασε τις 9 μονάδες στο IMDb, γράφοντας ιστορία για την ελληνική τηλεόραση.

Η σειρά «Ριφιφί», σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια, έριξε αυλαία τη Δευτέρα (19/1) με την προβολή του έκτου και τελευταίου επεισοδίου στην Cosmote TV. Απ' την πρώτη στιγμή, το τηλεοπτικό κοινό αγκάλιασε το πρότζεκτ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του μέχρι και το φινάλε.

«Έσπασε» τα ρεκόρ στη βαθμολογία του IMDb

Η αποδοχή της σειράς αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στη διεθνή πλατφόρμα IMDb, όπου μέσα σε λίγες ώρες από την ολοκλήρωσή της ξεπέρασε τις 9 μονάδες, φτάνοντας το 9,1, με εκατοντάδες αξιολογήσεις. Πρόκειται για μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες που έχει καταγράψει ποτέ ελληνική σειρά.

Το σενάριο του «Ριφιφί» φέρει την υπογραφή των Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, ενώ τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, συνεχίζοντας την επιτυχημένη του πορεία στη μυθοπλασία με ακόμα ένα φιλόδοξο εγχείρημα.

Το καστ της εκπομπής: Ηθοποιοί από το πάνω ράφι υπέγραψαν την επιτυχία της σειράς

Το «Ριφιφί» πλαισιώνεται από ένα πολυπρόσωπο και καταξιωμένο καστ Ελλήνων ηθοποιών, μεταξύ των οποίων οι Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Άννα Μενενάκου, Κώστας Φιλίππογλου, Δήμος Γιγαντάκης, Ράνια Παπαδάκου και Αχιλλέας Ζέρβας.

Η αληθινή ιστορία πίσω από το «Ριφιφί»

Η σειρά βασίζεται στη μεγαλύτερη και πιο μυστηριώδη ληστεία που σημειώθηκε ποτέ στην Ελλάδα: το περίφημο ριφιφί της Τράπεζας Εργασίας στην οδό Καλλιρρόης, στον Νέο Κόσμο, τη νύχτα μεταξύ 19 και 20 Δεκεμβρίου 1992.

Οι δράστες εισήλθαν στο υπόγειο της τράπεζας μέσω τούνελ που είχαν ανοίξει από την κοίτη του Ιλισσού, περνώντας κάτω από την Καλλιρρόης. Η σήραγγα, μήκους περίπου 25 μέτρων, διέθετε υποστυλώματα, ράγες και βαγονέτο για την απομάκρυνση των μπαζών, στοιχείο που αποκαλύπτει τον υψηλό βαθμό οργάνωσης.

Οι άγνωστοι δράστες παραβίασαν 301 από τις 1.151 θυρίδες και αφαίρεσαν το περιεχόμενό τους, με την αξία των κλοπιμαίων να εκτιμάται σε περίπου 5 δισεκατομμύρια δραχμές. Παρά τις έρευνες, η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη μέχρι σήμερα.

