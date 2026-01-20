Το Μαυροβούνιο πανηγύρισε νίκη γοήτρου επί της Σερβίας με 15-13, οριστικοποιήθηκε η ώρα του ημιτελικού της Ελλάδας με την Ουγγαρία στο ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου.

Η Σερβία είδε το σερί των 19 νικών που είχε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που έχει φιλοξενήσει στο Βελιγράδι (2006, 2016, 2016) να σταματά από το Μαυροβούνιο, που έφθασε σε μια νίκη γοήτρου με 15-13 στην Belgrade Arena, στον αγώνα που ολοκλήρωσε τον Ε' Όμιλο της β' φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στη σερβική πρωτεύουσα.

Νωρίτερα η νίκη της Ουγγαρίας επί της Ισπανίας στα πέναλτι είχε οριστικοποιήσει την κατάταξη στις δύο πρώτες θέσεις και τα εισιτήρια για τα ημιτελικά.

Η Σερβία ως 1η θα μάθει την αντίπαλό της από τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ιταλία και την Κροατία την Τετάρτη (21/1, 19:00), ενώ η Ουγγαρία θα είναι η αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό της Παρασκευής (23/1).

Το Μαυροβούνιο, με τεχνικό τον πρώην προπονητή της Σερβίας, Ντέγιαν Σάβιτς έμεινε στην 4η θέση του ομίλου και σε αγώνα με τον 4ο του Ε' Ομίλου, τη Ρουμανία, θα παίξει για την 7η θέση.

Οριστικοποιήθηκε η ώρα στο Ελλάδα-Ουγγαρία

Όπως αναμενόταν κι όπως είθισται να συμβαίνει όταν η εθνική ομάδα της διοργανώτριας χώρας στην βρίσκεται στην 4άδα, άλλαξε η ώρα των ημιτελικών της Παρασκευής.

Έτσι η Ελλάδα και η Ουγγαρία θα αγωνιστούν το απόγευμα της Παρασκευής (23/1) στις 18:00 ώρα Ελλάδος και θα ακολουθήσει ο ημιτελικός της Σερβίας με την Ιταλία ή την Κροατία στις 21:30.

Το πανόραμα στον Ε' Όμιλο

1η αγωνιστική

Παρασκευή 16/1

Μαυροβούνιο - Ισπανία 6-14

Ουγγαρία - Ολλανδία 16-11

Γαλλία - Σερβία 10-14

2η αγωνιστική

Κυριακή 18/1

Γαλλία - Ισπανία 8-14

Μαυροβούνιο - Ολλανδία 15-11

Ουγγαρία - Σερβία 14-15

3η αγωνιστική

Τρίτη 20/1

Η τελική βαθμολογία

1.Σερβία 11 (67-63)

2.Ουγγαρία 11 (69-54)

3.Ισπανία 9 (64-44)

4.Μαυροβούνιο 9 (59-63)

5.Γαλλία 3 (51-66)

6.Ολλανδία 1 (52-72)

Tο πανόραμα στον Στ' Όμιλο

1η αγωνιστική

Σάββατο 17/1

Γεωργία - Ιταλία 14-16

Ελλάδα - Τουρκία 20-8

Κροατία - Ρουμανία 17-9

2η αγωνιστική

Δευτέρα 19/1

Γεωργία - Ρουμανία 10-15

Ελλάδα - Ιταλία 15-13

Κροατία - Τουρκία 22-9

3η αγωνιστική

Τετάρτη 21/1

16:30 Τουρκία-Γεωργία

19:00 Ιταλία-Κροατία

21:30 Ρουμανία-Ελλάδα

Η βαθμολογία

1.Ελλάδα 12 (66-37)

2.Κροατία 9 (67-36)

3.Ιταλία 9 (68-43)

4.Ρουμανία 6 (50-66)

5.Γεωργία 0 (37-69)

6.Τουρκία 0 (35-59)

Αγώνες για θέσεις 5-12

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

13:45 Ολλανδία - 6ος Στ' για 11η θέση

16:15 Γαλλία - 5ος Στ' για 9η θέση

19:00 Μαυροβούνιο - Ρουμανία για 7η θέση

21:30 Ισπανία - 3ος Στ' για 5η θέση

Ημιτελικοί

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

18:00 Ελλάδα- Ουγγαρία

21:30 Σερβία - 2ος Στ'

Αγώνες μεταλλίων

Κυριακή 25 Ιανουαρίου