Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να βγαίνει από τη... ναφθαλίνη και να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση (21π., 5/9τρ., 4ασ.) ο Παναθηναϊκός άνοιξε με τον καλύτερο τρόπο την διαβολοβδομάδα κερδίζοντας την Μπασκόνια με 93-74.

Μπορεί έως και το βράδυ της 20ης Ιανουαρίου να είχε μετρήσει μόλις δύο συμμετοχές στην Euroleague με 13:08 λεπτά συνολικά και 1/3 σουτ (!) αλλά σίγουρα ο Βασίλης Τολιόπουλος θα έχει να θυμάται για πολύ καιρό ακόμα το παιχνίδι με την Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική.

Ο 30χρονος γκαρντ όχι μόνο κέρδισε την εμπιστοσύνη του Άταμαν αλλά έμελλε να βάλει φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του στην εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού απέναντι στους Βάσκους, με την οποία επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις βγάζοντας και αντίδραση για τα όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα στο Μόναχο.

Ο Τολιόπουλος βρέθηκε στο παρκέ για 26:19 λεπτά και είχε 21 πόντους με 1/3 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο! Αν μη τι άλλο ήταν ο κορυφαίος του αγώνα, γνωρίζοντας παράλληλα και την αποθέωση από τους 17.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στο Telekom Center Athens. Εξαιρετικό ματς και από τον Σαμοντούροβ (11π., 4/4δίπ., 1/2τρ.) όπως επίσης και από τον Σλούκα (15π., 5ασ.).

Παναθηναϊκός - Μπασκόνια: Ο αγώνας

Μετά το πρώτο πεντάλεπτο όπου το σκορ άλλαζε συνεχώς χέρια, ο Παναθηναϊκός άρχισε να βρίσκει ρυθμό και να λειτουργεί εξαιρετικά το δίδυμο των Σλούκα και Τολιοπούλου στα γκαρντ. Ο Ρισόν Χολμς είχε αναλάβει τις περισσότερες επιθετικές προσπάθειες του Παναθηναϊκού με αποτέλεσμα να αρχίσει να παίρνει το μομέντουμ στο ματς. Το 14-13 του 7’ έγινε 26-14 με τη λήξη της πρώτης περιόδου έχοντας «τρέξει» επιμέρους σκορ 12-1.

Στο πρώτο δεκάλεπτο η ελληνική ομάδα (Χολμς 8π., Όσμαν 5π., Τολιόπουλος 2π., 3ασ.) είχε 9/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 6 ασίστ για 2 λάθη, ενώ οι Βάσκοι ήταν αρκετά άστοχοι με 5/16 εντός παιδιάς (4/10 δίποντα, 1/6 τρίποντα) εγώ είχαν μετρήσει 5 τελικές πάσες για ισάριθμα λάθη.

Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε πάρει το μομέντουμ και τα ηνία στο παιχνίδι, άρχισε να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ. Μάλιστα η διαφορά έφτασε και στις παρυφές των 20 πόντων (44-25 και 48-29), δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στο Glass Floor του Telekom Center Athens.

Ο Κώστας Σλούκας είχε δώσει τη σπίθα (10π., 2/2διπ., 2/3τρ.), ο Χολμς συνέχιζε από εκεί που είχε σταματήσει (12π., 5ριμπ., 2ασ.) ενώ εξαιρετική ήταν η παρουσία των Σαμοντούροβ (6π., 3/3διπ.) και Τολιοπούλου (2π., 4ασ.). Το ημίχρονο έκλεισε στο πράσινο +17 (48-31), με την ομάδα του Άταμαν να είχε 15/23 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 9/11 βολές, 11-7 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 4 λάθη, ενώ η Μπασκόνια (Σίμονς 8π.) είχε κινηθεί πολύ χαμηλά με μόλις 1/10 τρίποντα, 9/18 δίποντα, 10/12 βολές, 7-9 ριμπάουντ και μόλις 6 ασίστ για 8 λάθη.

Η 3η περίοδος έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος ερχόμενος από τη... ναφθαλίνη των προηγούμενων μηνών στην Euroleague έκανε πράγματα και θαύματα. Πέτυχε τους πρώτους 14 από τους 16 πόντους του Παναθηναϊκού μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου και βοήθησε τους πράσινους να βρεθούν στο +24 (64-41) έχοντας κυριαρχήσει μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ. Μάλιστα γνώρισε πραγματική αποθέωση από τους φιλάθλους αλλά και από τον ίδιο τον Άταμαν ο οποίος του εκανε για δεύτερη φορά high-5 όταν τον απέσυρε, αναγνωρίζοντας την μεγάλη του προσφορά. Έως το τέλος της 3ης περιόδου και το 73-54 υπέρ του Παναθηναϊκού ο Τολιόπουλος μετρούσε 18 πόντους με 4/7 τρίποντα και 4 ασίστ.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η τελευταία περίοδος αποτέλεσε τυπική διαδικασία για τον Παναθηναϊκό έχοντας κυριαρχήσει στο παιχνίδι. Η διαφορά ήταν σταθερά στους 20 πόντους (80-60) στη μεγαλύτερη διάρκεια της τελευταίας περιόδου και αν δεν είχαν ρίξει ταχύτητα οι πράσινοι λόγω και του αγώνα που ακολουθεί με την Μακάμπι, ενδεχομένως να την ξεπερνούσε έως και το τέλος του αγώνα.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… είχε πολύ περισσότερες λύσεις από τη Μπασκόνια, έπαιξε εξαιρετική άμυνα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και δεν άφησε σε κανένα σημείο του αγώνα τους Βάσκους να πιστέψουν ότι μπορούν να φανούν απειλητικοί. Έπαιξε ρόλο το 31% στα τρίποντα ενώ οι πράσινοι είχαν 48% έξω από τα 6.75 μέτρα (11/23) και 63% στα δίποντα (24/38).

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 48-31, 73-54, 93-74.

Panathinaikos AKTOR Athens

Head Coach: Ergin Ataman FG 2PT 3PT FT REB # Player MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % O D T AST STL TO BLK PF +/- PIR 0 T. Shorts 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 P. Kalaitzakis 14:39 5 2/4 50% 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 1 2 2 6 C. Osman 20:09 7 2/4 50% 2/3 66% 0/1 0% 3/6 50% 0 2 2 2 0 1 0 1 7 7 8 R. Holmes 20:57 12 5/7 71% 5/7 71% 0/0 0% 2/2 100% 3 3 6 2 0 1 1 3 16 16 10 K. Sloukas 22:41 15 6/8 75% 4/5 80% 2/3 66% 1/1 100% 0 1 1 5 1 2 0 2 18 18 17 N. Rogkavopoulos 07:10 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 -1 20 A. Samodurov 17:12 11 5/7 71% 4/4 100% 1/3 33% 0/0 0% 1 2 3 0 1 0 1 2 12 12 22 J. Grant 29:02 8 3/7 43% 3/6 50% 0/1 0% 2/3 66% 1 0 1 4 2 1 0 1 13 13 27 V. Toliopoulos 26:19 21 6/12 50% 1/3 33% 5/9 56% 4/4 100% 0 0 0 5 1 0 0 3 21 21 35 K. Faried 19:03 8 4/7 57% 4/6 66% 0/1 0% 0/0 0% 5 1 6 0 1 0 0 1 14 14 41 J. Hernangomez 22:48 6 2/3 66% 0/1 0% 2/2 100% 0/0 0% 1 4 5 0 0 0 0 1 10 10 77 O. Yurtseven 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 TOTAL 93 35/61 57% 24/38 63% 11/23 48% 12/16 75% 11 16 27 18 6 9 2 15