Μίλιτσιτς: «Κρατήσαμε ζωντανές τις ελπίδες μας»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς στάθηκε στην αξία της νίκης του Άρη στην Πολωνία αλλά περίμενε και καλύτερη δουλειά από την ομάδα του στην άμυνα.

Ο Κροατοπολωνός προπονητής του Άρη επέστρεψε σε γνώριμα λημέρια καθώς έχει περάσει από την τεχνική ηγεσία της Σλασκ και στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της ομάδας του είπε αρχικά ότι… «ήρθαμε εδώ έτσι ώστε να βγάλουμε ενέργεια. Δεν το κάναμε σε κάποια σημεία του πρώτου μέρους. Αφήσαμε τη Σλασκ να πάρει ριμπάουντ και να σουτάρει τρίποντα. Έφτασε να είχε 55% στο τρίποντο στο ημίχρονο. Ακόμα και στις παρατάσεις, βρίσκαμε τις λύσεις να μείνουμε στο παιχνίδι και εν τέλει τους κλειδώσαμε και κερδίσαμε το ματς. Κρατάμε τις ελπίδες μας ζωντανές», είπε.

Εκεί ρωτήθηκε για την έλλειψη βαθμολογικού κινήτρου της Σλασκ κι αν η ομάδα του θα έπρεπε να είχε τελειώσει νωρίτερα το παιχνίδι. «Αφήσαμε κάποιους παίκτες ελεύθερους, όπως τον Κέρκγουντ στο δεύτερο ημίχρονο. Κάναμε τακτικά λάθη αφήνοντάς τον να κάνει αυτό που του αρέσει να κάνει. Στο πρώτο ημίχρονο, αρχικά, είχαμε καλό ρυθμό αλλά μετά κάναμε κάποια λάθη και κυρίως δώσαμε ελεύθερα σουτ. Δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματα αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει όταν το δουλεύουμε στην προπόνηση σε καθημερινή βάση. Πρέπει να βελτιώσουμε τη συγκέντρωση μας.

Από το πρώτο λεπτό ήμασταν επιθετικοί, αλλά όταν μπαίνει το 2ο γκρουπ πρέπει να συνεχίζει την ίδια συγκέντρωση αμυντικά, έτσι ώστε να είμαστε στις σωστές θέσεις και να έχουμε την ενέργεια. Βλέπαμε πιο πολύ τι ήθελαν να κάνουν, παρά να τους προκαλέσουμε να κάνουν αυτό που θέλουμε να κάνουν. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα μας. Έχουμε πολλούς παίκτες που κάνουν τα σωστά σε μεγάλες περιόδους».

