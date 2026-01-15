Resident Evil Village και πολλά ακόμη games έρχονται στο PS Plus τον Ιανουάριο

Το PS Plus υποδέχεται το Resident Evil Village και άλλα games σε PS5

Η Sony Interactive Entertainment ανακοίνωσε τη λίστα του Game Catalog για τους συνδρομητές του PS Plus Extra και του PS Plus Premium, αλλά και του Classics Catalog για τo PS Plus Premium, που θα είναι διαθέσιμη από τις 20 Ιανουαρίου 2026.

Στο Game Catalog (PS5/PS4) προστίθενται τα A Little to the Left (παζλ τακτοποίησης), A Quiet Place: The Road Ahead (single-player horror βασισμένο σε franchise ταινιών με τέρατα και οικογενειακά δράματα), art of rally (stylized rally racing 60s-80s με leaderboards και 91 πίστες), Darkest Dungeon II (roguelike RPG), The Exit 8 (walking simulator), Expeditions: A MudRunner Game (off-road αγώνες σε άγρια τοπία), Like a Dragon: Infinite Wealth (RPG) και Resident Evil Village (survival horror με τον Ethan Winters σε ένα μυστηριώδες χωριό).

Στο Classics Catalog για Premium (PS5/PS4) έρχεται το Ridge Racer (arcade racing του PS1).