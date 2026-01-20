Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν απίθανος στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπασκόνια, με τους συμπαίκτες του να τον αποθεώνουν με ένα... φατούρο στο κέντρο του γηπέδου.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έκανε το κορυφαίο παιχνίδι του σε επίπεδο EuroLeague και οι συμπαίκτες του τον αποθέωσαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος του αγώνα, οι συμπαίκτες του Βασίλη Τολιόπουλου του χάρισαν ένα φατούρο στο κέντρο του γηπέδου, ενώ ο διεθνής γκαρντ γνώρισε την αποθέωση και από τον κόσμο.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος σημείωσε 21 πόντους, με 5/9 τρίποντα, 5 ασίστ κι ένα κλέψιμο στα 26:19 που αγωνίστηκε (τα περισσότερα λεπτά που έχει παίξει στην ευρωπαϊκή διοργάνωση) αποδεικνύοντας την κλάση του με τον πλέον εμφατικό τρόπο.