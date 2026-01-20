Δανός ευρωβουλευτής ξέσπασε κατά Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Κύριε πρόεδρε, άντε και γ...» (vid)

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η τοποθέτηση Δανού ευρωβουλευτή για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από νέες αναφορές του στο ενδεχόμενο προσάρτησης της Γροιλανδίας, ακόμη και με τη χρήση βίας.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια σε ευρωπαϊκούς κύκλους, με πιο ηχηρή αντίδραση εκείνη του Δανού ευρωβουλευτή Άντερς Βίστισεν.

Η στιγμή που «πάγωσε» την αίθουσα: «Κύριε πρόεδρε, άντε και γ...»

Ανεβαίνοντας στο βήμα του Ευρωκοινοβουλίου, ο Βίστισεν επέλεξε να ξεκινήσει την τοποθέτησή του στα αγγλικά, απευθυνόμενος ευθέως στον Αμερικανό πρόεδρο. Με εμφανή εκνευρισμό, χρησιμοποίησε μια ιδιαίτερα προσβλητική φράση, λέγοντας: «Επιτρέψτε μου να το εκφράσω με τις λέξεις που ίσως θα καταλάβετε: Κύριε πρόεδρε, άντε και γ...»

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε αμηχανία στην αίθουσα.

Danish MEP Anders Vistisen to Trump:



“Let me put this in words you might understand. Mr. President, fu*k off.” pic.twitter.com/m9S1N8Om0C — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 20, 2026

Παρέμβαση της έδρας

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέκοψε τον Δανό ευρωβουλευτή, υπενθυμίζοντάς του ότι υπάρχουν σαφείς κανόνες για το ύφος και τη γλώσσα των παρεμβάσεων, ακόμη και όταν τα πολιτικά πάθη είναι έντονα.

Η επίπληξη χαρακτηρίστηκε μάλλον ήπια, με τον Βίστισεν να συνεχίζει στη συνέχεια την ομιλία του στη μητρική του γλώσσα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ