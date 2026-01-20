Βιγιαρεάλ - Άγιαξ: Ολογουασέγι και Γκλουκ τα γκολ για το 1-1(vid)

Αγγελική Μαγκανά
Η Βιγιαρεάλ πήρε το προβάδισμα κόντρα στον Άγιαξ με τον Ολογουασέγι, αλλά ο Γκλουκ με απευθείας εκτέλεση φάουλ έγραψε το 1-1.

Η Βιγιαρεάλ μετά από ένα άσφαιρο α' ημίχρονο και αρκετές ευκαιρίες, βρήκε τον τρόπο να ανοίξει το σκορ κόντρα στον Άγιαξ με τον Ολογουασέγι. Ο Ολλανδός επιθετικός βρήκε τον χώρο να διασπάσει την άμυνα των φιλοξενούμενων, πήρε την πάσα από την μακρινή σέντρα του Μαρίν και σκόραρε με ένα δυνατό σουτ για το 1-0 μες στο «Θεράμικα». H απάντηση του Άγιαξ όμως δεν άργησε να έρθει, καθώς στο 61' ο Γκλουκ με μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ στην αριστερή πλευρά, έστειλε κατευθείαν την μπάλα στην εστία του Γιάρος γράφοντας το 1-1.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

