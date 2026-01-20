Βιγιαρεάλ - Άγιαξ: Ολογουασέγι και Γκλουκ τα γκολ για το 1-1(vid)
Η Βιγιαρεάλ μετά από ένα άσφαιρο α' ημίχρονο και αρκετές ευκαιρίες, βρήκε τον τρόπο να ανοίξει το σκορ κόντρα στον Άγιαξ με τον Ολογουασέγι. Ο Ολλανδός επιθετικός βρήκε τον χώρο να διασπάσει την άμυνα των φιλοξενούμενων, πήρε την πάσα από την μακρινή σέντρα του Μαρίν και σκόραρε με ένα δυνατό σουτ για το 1-0 μες στο «Θεράμικα». H απάντηση του Άγιαξ όμως δεν άργησε να έρθει, καθώς στο 61' ο Γκλουκ με μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ στην αριστερή πλευρά, έστειλε κατευθείαν την μπάλα στην εστία του Γιάρος γράφοντας το 1-1.
Tanitoluwa Oluwaseyi breaks through the defence and scores a brilliant goal from outside the penalty area after firing the ball inside the right post!
🇪🇺 Villarreal 1-0 Ajaxpic.twitter.com/CsMsQzvTpo— Goals Xtra (@GoalsXtra) January 20, 2026
Ajax equalise! ⚽— The Blueprint (@blueprintorg1) January 20, 2026
Oscar Gloukh with the goal against Villarreal game back on.#Ajax #Villarreal #Gloukh #UCL #ChampionsLeague #Equaliser #FootballTwitter pic.twitter.com/WxeEbL5XRR
