Η Βιγιαρεάλ μετά από ένα άσφαιρο α' ημίχρονο και αρκετές ευκαιρίες, βρήκε τον τρόπο να ανοίξει το σκορ κόντρα στον Άγιαξ με τον Ολογουασέγι. Ο Ολλανδός επιθετικός βρήκε τον χώρο να διασπάσει την άμυνα των φιλοξενούμενων, πήρε την πάσα από την μακρινή σέντρα του Μαρίν και σκόραρε με ένα δυνατό σουτ για το 1-0 μες στο «Θεράμικα». H απάντηση του Άγιαξ όμως δεν άργησε να έρθει, καθώς στο 61' ο Γκλουκ με μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ στην αριστερή πλευρά, έστειλε κατευθείαν την μπάλα στην εστία του Γιάρος γράφοντας το 1-1.