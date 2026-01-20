Η Ρεάλ μπήκε... γκαζωμένη μετά την ανάπαυλα με τη Μονακό, καθώς με γκολ του Μασταντουόνο, αυτογκόλ του Κέρερ και με «καυτό» Βινίσιους έφτασε γρήγορα στο 5-0.

Γκαζωμένη μπήκε η Ρεάλ στο β΄μέρος κι έφτασε στο 5-0 επί της Μονακό με συνοπτικές διαδικασίες. Αρχικά στο 51΄ο Βινίσιους κράτησε τη μπάλα μέσα στην περιοχή και την μοίρασε στον Μασταντουόνο, ο οποίος με άψογο τελείωμα στη γωνία ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Βινίσιους ήταν κα πάλι καταλυτικός για τους Μερένγκες, όταν έκανε τη μπαλιά στην καρδιά της άμυνας, με τον Κέρερ να κάνει την προβολή και άθελά του να σπρώχνει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ο Βραζιλιάνος πρόσθεσε το κερασάκι στην τούρτα στο 63΄, όταν πάτησε περιοχή και με σουτάρα στον ουρανό των διχτύων πρόσθεσε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς.