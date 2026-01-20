Τα δεδομένα πρόκρισης για τον Άρη που πλησίασε την Κλουζ

Ο Άρης γέμισε με οξυγόνο τα πνευμόνια του με τη νίκη επί της Σλασκ και παρέμεινε ζωντανός στο κυνήγι της πρόκρισης.

Η νίκη στην Πολωνία επί της Σλασκ Βρότσλαβ διατηρεί τον Άρη εντός διεκδίκησης της πρόκρισης στα Playoff του Eurocup, ειδικά από τη στιγμή που η Κλουζ ηττήθηκε στη Σλοβενία από την Τσεντεβίτα Ολίμπια (10-5). Οι «κίτρινοι» πλησίασαν τη ρουμανική ομάδα στη νίκη καθώς έχοντας ρεκόρ 7-8 σε 15 αγώνες και η Κλουζ βρίσκεται στο 8-7 έχοντας όμως να διαχειριστεί εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα. Στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τους Ρουμάνους οι οποίοι είχαν επικρατήσει τον πρώτο γύρο στο Nick Galis Hall.

Παραμένοντας στην κατάσταση του ομίλου, η Μπαχτσέσεχιρ «απέδρασε» από κάθε εξίσωση πρόκρισης καθώς με την εκτός έδρας νίκη της επί της Χαποέλ Ιερουσαλήμ (12-3) ουσιαστικά εξασφάλισε θέση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης έχοντας ρεκόρ 10-5. Την Τετάρτη (21/1), η Βενέτσια (8-6) θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Αμβούργο (0-14). Ο Άρης έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας με την ιταλική ομάδα αλλά η Βενέτσια έχει απόλυτα ευνοϊκό πρόγραμμα. Ο αγώνας που ολοκληρώνει την 15η αγωνιστική είναι αυτός της Μανρέσα (8-6) απέναντι στη Νεπτούνας (6-8). Θυμίζουμε ότι ο Άρης έχει μειονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας με την ισπανική ομάδα ενώ είχε νικήσει εκτός έδρας τη Νεπτούνας στον πρώτο γύρο και θα την υποδεχθεί σε δύο εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα των τελευταίων τριών αγωνιστικών για τον Άρη περιλαμβάνει τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με Μπαχτσέσεχιρ και Κλουζ και ενδιάμεσα θα φιλοξενήσει τη Νεπτούνας στη Θεσσαλονίκη.