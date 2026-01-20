Τρεις τουρίστριες απ' την Ταϊβάν ακολούθησαν κατά γράμμα τις οδηγίες του GPS και βρέθηκαν με το αυτοκίνητό τους κολλημένο σε χιονισμένη πίστα σκι!

Τα συστήματα πλοήγησης GPS θεωρούνται ένα απ' τα μεγαλύτερα τεχνολογικά επιτεύγματα της σύγχρονης εποχής. Ωστόσο, ορισμένες φορές μπορούν να οδηγήσουν τους χρήστες σε εντελώς απρόβλεπτες και επικίνδυνες καταστάσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τρεις γυναίκες απ' την Ταϊβάν, οι οποίες κατέληξαν να κολλήσουν με το αυτοκίνητό τους σε χιονισμένη πίστα σκι στην Ανδόρα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του GPS.

Τρεις ώρες κράτησε η «διάσωση»: Άπειρες από τέτοιους δρόμους οι τρεις τουρίστριες

Οι φωτογραφίες απ' τη μαύρη Mercedes, κολλημένη στη βάση μιας χιονισμένης πλαγιάς, δίπλα σε κανόνι τεχνητού χιονιού, άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media, προκαλώντας την έντονη απορία του κοινού, αλλά και τον προβληματισμό του.

Στις 6 Ιανουαρίου, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της περιοχής Bordes d'Envalira, κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Grau Roig, δέχθηκαν αρκετές κλήσεις για ένα αυτοκίνητο που είχε βγει εκτός δρόμου και είχε κολλήσει στο χιόνι.

Αφού επιβεβαιώθηκαν οι αναφορές και διαπιστώθηκε πως οι επιβάτισσες ήταν καλά στην υγεία τους, ξεκίνησε άμεσα η επιχείρηση διάσωσης. Η απομάκρυνση του οχήματος αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς χρειάστηκαν τρεις γερανοί και περισσότερες από τρεις ώρες εργασίας για να επιστρέψει το αυτοκίνητο στον δρόμο του.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, οι τρεις τουρίστριες δεν κατείχαν την κατάλληλη εμπειρία οδήγησης σε χιονισμένες περιοχές. Επίσης, συνέχισαν να ακολουθούν τις οδηγίες του GPS, παρότι ήταν ολοφάνερο πως είχαν βγει εκτός δρόμου.

Στα καλά νέα, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ οι γυναίκες φέρονται να πόζαραν χαμογελαστές σε φωτογραφία δίπλα στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητό τους μετά τη διάσωση.

