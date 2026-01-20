7 συνήθειες των Boomers, που οι Gen Z τρολάρουν δίχως τέλος: Θα ταυτιστείς;

Οι εποχές αλλάζουν και μαζί με αυτές αλλάζουν και οι νοοτροπίες των ανθρώπων. Οι Gen Z έχουν ανατρέψει πολλά από τα δεδομένα των Boomers, κάνοντάς τα να αποτελούν μια μακρινή ανάμνηση.

Οι διαφορές ανάμεσα στις γενιές υπήρχαν πάντα, όμως στην εποχή των social media αυτές δεν περνούν απλώς απαρατήρητες - πολλές φορές γίνονται viral. Οι Gen Z δεν διστάζουν να σχολιάσουν, να σατιρίσουν και να τρολάρουν συνήθειες, που για τους Boomers - ίσως ορισμένες φορές και για τους Millennials - θεωρούνταν απολύτως φυσιολογικές, αλλά σήμερα μοιάζουν σχεδόν… εξωγήινες. Από τον τρόπο που τρώνε μέχρι το πώς επικοινωνούν, το χάσμα γενεών είναι πιο εμφανές από ποτέ.

Μεγαλωμένοι σε έναν κόσμο ταχύτητας, ψηφιακής άνεσης και άμεσης πληροφορίας, οι Gen Z έχουν επαναπροσδιορίσει την καθημερινότητα, αφήνοντας πίσω πρακτικές που απαιτούν χρόνο, πρόγραμμα ή - απλώς - υπομονή. Όλα γίνονται μέσα σε μερικά λεπτά, πατώντας απλώς 2-3 «κλικ». Κάποιες από αυτές τις πρακτικές προκαλούν γέλιο, άλλες νοσταλγία, και άλλες αδυναμία κατανόησης - ειδικά όταν συγκρίνονται με τον τρόπο ζωής σήμερα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr