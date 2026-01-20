Ποια είναι η τραγουδίστρια Γωγώ Ρωμαίου που «πέθαναν» στο διαδίκτυο: «Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά»

Η Γωγώ Ρωμαίου έσπευσε να διαψεύσει την είδηση θανάτου της που διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα από ανάρτηση μιας επιχειρηματία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που διαδίδονται ειδήσεις θανάτου αναγνωρίσιμων προσώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή τη φορά μία συνωνυμία ήταν ο λόγος για να «πεθάνουν» την τραγουδίστρια Γωγώ Ρωμαίου, προκαλώντας κύμα ανησυχίας.

Η σύγχυση ξεκίνησε όταν η επιχειρηματίας ενός νυχτερινού κέντρου, Μπέλλα Αμπατζάκη, μέσα από ανάρτησή της, ανακοίνωσε τον θάνατο της τραγουδίστριας, χωρίς να υπολογίσει πως θα μπορούσε να ήταν συνωνυμία. «Έκανες κομμάτια την καρδιά μου», είπε συνοδεύοντας το μήνυμά της με λόγια αποχαιρετισμού.

