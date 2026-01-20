Ο Τζολάκης ήταν ξανά εκεί για να κρατήσει το προβάδισμα του Ολυμπιακού απέναντι στη Λεβερκούζεν.

Μετά τις δύο σπουδαίες επεμβάσεις του στο πρώτο εικοσάλεπτο και τις άλλες δύο προς το τέλος του πρώτου μέρους, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης μίλησε ξανά με την έναρξη του δευτέρου μέρους.

Ο Μάζα από πλάγια θέση πλάσαρε και ο Τζολάκης με το πόδι άλλαξε την πορεία της μπάλας, κρατώντας το 2-0 των ερυθρόλευκων απέναντι στη Λεβερκούζεν.

Ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα νωρίς στο ματς με κεφαλιά του Κοστίνια και έφτασε στο 2-0 στο φινάλε του πρώτου 45λεπτου με τον Ταρέμι.