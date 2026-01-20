Τολιόπουλος: «Δε φανταζόμουν ότι θα είμαι σε μια τέτοια κατάσταση σε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ»

Στη νίκη της ομάδας του και για την ετομότητά του να βοηθήσει όποτε χρειαστεί αναφέρθηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος στις δηλώσεις του στη flash interview.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπασκόνια με 93-74, στο «Telekom Center Athens», για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Στις δηλώσεις του στη flash interview, ο Βασίλης Τολιόπουλος, αναφέρθηκε στην ετοιμότητά του να βοηθήσει κάθε φορά που του δίνεται η ευκαιρία, ενώ επίσης απάντησε για το πώς ένιωσε όταν αποθεώθηκε από τον κόσμο των «πρασίνων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Τολιόπουλος:

«Είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα μου να κερδίσει σήμερα. Νιώθω πάντα έτοιμος να βοηθήσω, δε με νοιάζει πόσο έπαιξα στα προηγούμενα ματς ή αν έκανα ρεκόρ καριέρας. Θα ήθελα να είναι εδώ η γυναίκα μου και ο γιος μου να το πανηγυρίσουμε μαζί αλλά ήταν στο σπίτι».

Για τον κόσμο που φώναζε το όνομά του: «Είναι κάτι απίστευτο, δε φανταζόμουν ότι θα είμαι σε μια τέτοια κατάσταση σε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ. Τους ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη».