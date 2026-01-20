Το Marathon, το νέο και φιλόδοξο online project της Bungie, έρχεται στις 5 Μαρτίου (vids)
Η Bungie ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του Marathon, του νέου της team-based extraction first-person shooter, στις 5 Μαρτίου για PlayStation 5, Xbox Series και PC. Το παιχνίδι είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία σε τρεις εκδόσεις.
Η standard Edition περιλαμβάνει πρόσβαση σε όλες τις ενημερώσεις gameplay όπως χάρτες, Runner shells και events, μαζί με bonuses όπως το ZERO STEP 004 CE Tactical Sidearm Style, RC Weapon Charm, SHIFT Weapon Sticker και APOGEE INTERCEPT Background και Emblem, ενώ για λογαριασμούς συνδεδεμένους με το Destiny 2 προσφέρει τα UESC Echo-type Shell Exotic Ghost, UESC Rover Exotic Ship και UESC Sprinter Exotic Sparrow.
Η Deluxe Edition προσθέτει στα παραπάνω το Premium Rewards Pass Voucher με 200 SILK Tokens, όπλα cosmetics όπως MIDNIGHT DECAY Misriah 2442 Pump Shotgun και Overrun AR Style, καθώς και Runner cosmetics όπως Vandal, Destroyer, Assassin και Thief Shell Styles.
Επίσης, θα υπάρξει και μια Collector’s Edition αποκλειστικά από το Bungie Store με premium πακέτο, αγαλματίδιο Thief Runner Shell, collectible WEAVEworm, embroidered patch, postcards και digital επιβραβεύσεις.