Συνεργασία του γκολφέρ Χρήστου Πανταζίδη με την ActiveMedia Group ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων 2028

Η ActiveMedia Group ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με έναν ανερχόμενο Έλληνα αθλητή του γκολφ, τον πρωταθλητή Χρήστο Πανταζίδη, που έχει θέσει ως στόχο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Ο Μεσσήνιος αθλητής από την Καλαμάτα ήρθε σε επαφή με το γκολφ σε ηλικία οκτώ ετών, ακολουθώντας έκτοτε σταθερά ανοδική πορεία. Σε ερασιτεχνικό επίπεδο έχει κατακτήσει τρεις φορές τον τίτλο European Team Shield Champion με την Εθνική Ομάδα, ενώ σημείωσε σημαντικές διακρίσεις σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα, διοργανώσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και διεθνείς συμμετοχές.

Στα τέλη του 2024 κατέκτησε τον τίτλο Greek PGA Open Champion, σηματοδοτώντας τη μετάβασή του στην κατηγορία των επαγγελματιών με διεθνή παρουσία.



Η ActiveMedia Group συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό σπουδαίων αθλητών, όπως του χρυσού Παραολυμπιονίκη Γρηγόρη Πολυχρονίδη, ενώ στο παρελθόν, τα στελέχη της είχαν συνεργαστεί στρατηγικά με τους Αλέξανδρο Νικολαΐδη, Σπύρο Γιαννιώτη, Τζέλη Σκαρλάτου και Τίνα Κεφάλα, σε Ολυμπιακούς Αγώνες όπως ενδεικτικά το Πεκίνο 2008 και το Λονδίνο 2012.

Γιατί πίσω από κάθε Ολυμπιακό στόχο, υπάρχει πάντα μια ιστορία που αξίζει να ειπωθεί και μια ομάδα που πιστεύει σε αυτόν.