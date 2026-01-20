Η Βαλένθια προηγήθηκε με 21 πόντους στα μισά της τέταρτης περιόδου και τελικά επικράτησε της Παρί με 98-84, επιστρέφοντας στις νίκες.

Η Βαλένθια επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο συνεχόμενες ήττες στη regular season, επικρατώντας της Παρί με 98-84 στη Roig Arena. Ο Κάμερον Τέιλορ έκανε τη διαφορά για τους Ίβηρες, γεμίζοντας τη στατιστική του με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Βαλένθια-Παρί: Ο αγώνας

Η Βαλένθια επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 50-42 απέναντι στην Παρί, η οποία στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Τζάστιν Ρόμπινσον (8π.) και προσπάθησε να βρει λύσεις από την περιφέρεια, έχοντας 8/21 τρίποντα σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, οι Ισπανοί βελτίωσαν την άμυνά τους και έχτισαν διαφορά ασφαλείας, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 70-53 στο 30’, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Τέιλορ και Σακό. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ προηγήθηκε με 21 πόντους στα μισά της τέταρτης περιόδου όταν ο Σακό τελείωσε τη φάση για το 80-59 στο 34:29, φτάνοντας στη νίκη με 98-84.

Τα δεκάλεπτα: 27-16, 50-42, 70-53, 98-84.

Ο MVP: Ο Κάμερον Τέιλορ είχε 28 πόντους, 6/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 10/10 βολές, έξι ριμπάουντ, μία ασίστ και 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τζάστιν Ρόμπινσον σημείωσε 14 πόντους και μοίρασε εννιά ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Βαλένθια μοίρασε 28 ασίστ.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Παρί είχε επικρατήσει με 90-86 στις 13/11, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.



Valencia Basket FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Pedro Martinez MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR 0 B. Badio * 16:08 8 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 2 4 3 0 0 2 2 1 K. Taylor * 21:41 28 6/8 75% 6/8 75% 2/5 40% 10/10 100% 2 4 6 1 6 1 0 1 33 33 2 J. Puerto 18:19 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 2 2 2 2 2 0 0 -3 -3 3 N. Reuvers 11:23 6 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/1 0% 2/3 66.7% 1 4 5 0 5 2 0 1 10 10 4 J. Pradilla * 20:40 7 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 5 2 2 0 0 15 15 5 S. De Larrea 05:09 4 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 2/2 100% 2 0 2 0 0 0 0 1 8 8 7 B. Key 19:20 5 1/2 50% 1/2 50% 0/2 0% 3/8 37.5% 1 3 4 2 5 3 2 0 15 15 8 J. Montero * 20:11 9 2/3 66.7% 2/3 66.7% 1/3 33.3% 2/5 40% 0 1 1 8 0 1 1 0 3 3 10 O. Moore 21:13 7 2/3 66.7% 2/3 66.7% 1/5 20% 0/0 0% 7 2 9 2 1 0 1 0 17 17 12 N. Sako * 12:40 12 6/9 66.7% 6/9 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 2 0 0 0 3 3 13 D. Thompson 17:19 3 0/1 0% 0/1 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 5 5 4 3 1 0 0 15 15 24 M. Costello 15:57 9 0/0 0% 0/0 0% 2/3 66.7% 3/4 75% 2 2 4 0 3 0 0 0 4 4 TOTAL 200:00 98 23/35 65.7% 23/35 65.7% 10/31 32.3% 22/34 64.7% 15 27 42 28 25 15 9 7 124