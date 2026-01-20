Βαλένθια-Παρί 98-84: Παρέσυρε τους Γάλλους στη Roig Arena

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Βαλένθια προηγήθηκε με 21 πόντους στα μισά της τέταρτης περιόδου και τελικά επικράτησε της Παρί με 98-84, επιστρέφοντας στις νίκες.

Η Βαλένθια επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο συνεχόμενες ήττες στη regular season, επικρατώντας της Παρί με 98-84 στη Roig Arena. Ο Κάμερον Τέιλορ έκανε τη διαφορά για τους Ίβηρες, γεμίζοντας τη στατιστική του με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Βαλένθια-Παρί: Ο αγώνας

Η Βαλένθια επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 50-42 απέναντι στην Παρί, η οποία στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Τζάστιν Ρόμπινσον (8π.) και προσπάθησε να βρει λύσεις από την περιφέρεια, έχοντας 8/21 τρίποντα σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, οι Ισπανοί βελτίωσαν την άμυνά τους και έχτισαν διαφορά ασφαλείας, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 70-53 στο 30’, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Τέιλορ και Σακό. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ προηγήθηκε με 21 πόντους στα μισά της τέταρτης περιόδου όταν ο Σακό τελείωσε τη φάση για το 80-59 στο 34:29, φτάνοντας στη νίκη με 98-84.

Τα δεκάλεπτα: 27-16, 50-42, 70-53, 98-84.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Ο MVP: Ο Κάμερον Τέιλορ είχε 28 πόντους, 6/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 10/10 βολές, έξι ριμπάουντ, μία ασίστ και 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

 

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τζάστιν Ρόμπινσον σημείωσε 14 πόντους και μοίρασε εννιά ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Βαλένθια μοίρασε 28 ασίστ.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Παρί είχε επικρατήσει με 90-86 στις 13/11, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.

Valencia BasketFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Pedro MartinezMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
0B. Badio *16:0881/250%1/250%0/00%0/00%0112430022
1K. Taylor *21:41286/875%6/875%2/540%10/10100%246161013333
2J. Puerto18:1900/10%0/10%0/20%0/20%02222200-3-3
3N. Reuvers11:2362/366.7%2/366.7%0/10%2/366.7%145052011010
4J. Pradilla *20:4072/2100%2/2100%0/00%0/00%022522001515
5S. De Larrea05:0941/1100%1/1100%0/00%2/2100%2020000188
7B. Key19:2051/250%1/250%0/20%3/837.5%134253201515
8J. Montero *20:1192/366.7%2/366.7%1/333.3%2/540%0118011033
10O. Moore21:1372/366.7%2/366.7%1/520%0/00%729210101717
12N. Sako *12:40126/966.7%6/966.7%0/00%0/00%0111200033
13D. Thompson17:1930/10%0/10%1/520%0/00%055431001515
24M. Costello15:5790/00%0/00%2/366.7%3/475%2240300044
TOTAL200:009823/3565.7%23/3565.7%10/3132.3%22/3464.7%15274228251597124
Paris BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Francesco TabelliniMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
2N. Hifi *16:4583/560%3/560%0/40%2/2100%011401001212
4L. Cavaliere14:5321/1100%1/1100%0/20%0/00%2460110022
5J. Robinson23:15141/250%1/250%3/837.5%3/3100%022921011717
7S. Herrera20:1260/10%0/10%2/728.6%0/00%01101202-2-2
8J. Rhoden *22:4893/475%3/475%1/250%0/00%213020001313
9L. Stevens *18:0882/728.6%2/728.6%1/333.3%1/1100%13402400-1-1
13A. Dokossi15:5372/366.7%2/366.7%0/00%3/475%246222201313
15M. Faye *17:5431/1100%1/1100%0/00%1/250%2021412003
18E. Shahrvin06:1342/2100%2/2100%0/10%0/10%033050011111
20J. Morgan13:59121/333.3%1/333.3%3/560%4/4100%112010011111
22A. M'baye *14:1770/30%0/30%1/1100%2/2100%0111201166
24Y. Ouattara15:4341/1100%1/1100%0/20%2/2100%0002000033
TOTAL200:008417/3351.5%17/3351.5%11/3432.4%17/2085%1224361926197777
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     