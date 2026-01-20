Η Βαλένθια επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο συνεχόμενες ήττες στη regular season, επικρατώντας της Παρί με 98-84 στη Roig Arena. Ο Κάμερον Τέιλορ έκανε τη διαφορά για τους Ίβηρες, γεμίζοντας τη στατιστική του με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Βαλένθια-Παρί: Ο αγώνας
Η Βαλένθια επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 50-42 απέναντι στην Παρί, η οποία στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Τζάστιν Ρόμπινσον (8π.) και προσπάθησε να βρει λύσεις από την περιφέρεια, έχοντας 8/21 τρίποντα σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, οι Ισπανοί βελτίωσαν την άμυνά τους και έχτισαν διαφορά ασφαλείας, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 70-53 στο 30’, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Τέιλορ και Σακό. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ προηγήθηκε με 21 πόντους στα μισά της τέταρτης περιόδου όταν ο Σακό τελείωσε τη φάση για το 80-59 στο 34:29, φτάνοντας στη νίκη με 98-84.
Τα δεκάλεπτα: 27-16, 50-42, 70-53, 98-84.
Ο MVP: Ο Κάμερον Τέιλορ είχε 28 πόντους, 6/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 10/10 βολές, έξι ριμπάουντ, μία ασίστ και 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τζάστιν Ρόμπινσον σημείωσε 14 πόντους και μοίρασε εννιά ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Βαλένθια μοίρασε 28 ασίστ.
ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Παρί είχε επικρατήσει με 90-86 στις 13/11, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.
|Valencia Basket
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Pedro Martinez
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|0
|B. Badio *
|16:08
|8
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|4
|3
|0
|0
|2
|2
|1
|K. Taylor *
|21:41
|28
|6/8
|75%
|6/8
|75%
|2/5
|40%
|10/10
|100%
|2
|4
|6
|1
|6
|1
|0
|1
|33
|33
|2
|J. Puerto
|18:19
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0
|2
|2
|2
|2
|2
|0
|0
|-3
|-3
|3
|N. Reuvers
|11:23
|6
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/1
|0%
|2/3
|66.7%
|1
|4
|5
|0
|5
|2
|0
|1
|10
|10
|4
|J. Pradilla *
|20:40
|7
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|5
|2
|2
|0
|0
|15
|15
|5
|S. De Larrea
|05:09
|4
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|8
|8
|7
|B. Key
|19:20
|5
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|3/8
|37.5%
|1
|3
|4
|2
|5
|3
|2
|0
|15
|15
|8
|J. Montero *
|20:11
|9
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|1/3
|33.3%
|2/5
|40%
|0
|1
|1
|8
|0
|1
|1
|0
|3
|3
|10
|O. Moore
|21:13
|7
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|7
|2
|9
|2
|1
|0
|1
|0
|17
|17
|12
|N. Sako *
|12:40
|12
|6/9
|66.7%
|6/9
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|3
|3
|13
|D. Thompson
|17:19
|3
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|4
|3
|1
|0
|0
|15
|15
|24
|M. Costello
|15:57
|9
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|3/4
|75%
|2
|2
|4
|0
|3
|0
|0
|0
|4
|4
|TOTAL
|200:00
|98
|23/35
|65.7%
|23/35
|65.7%
|10/31
|32.3%
|22/34
|64.7%
|15
|27
|42
|28
|25
|15
|9
|7
|124
|Paris Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Francesco Tabellini
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|2
|N. Hifi *
|16:45
|8
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/4
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|4
|0
|1
|0
|0
|12
|12
|4
|L. Cavaliere
|14:53
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|2
|5
|J. Robinson
|23:15
|14
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|3/8
|37.5%
|3/3
|100%
|0
|2
|2
|9
|2
|1
|0
|1
|17
|17
|7
|S. Herrera
|20:12
|6
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|2/7
|28.6%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|0
|2
|-2
|-2
|8
|J. Rhoden *
|22:48
|9
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|13
|13
|9
|L. Stevens *
|18:08
|8
|2/7
|28.6%
|2/7
|28.6%
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|1
|3
|4
|0
|2
|4
|0
|0
|-1
|-1
|13
|A. Dokossi
|15:53
|7
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|2
|4
|6
|2
|2
|2
|2
|0
|13
|13
|15
|M. Faye *
|17:54
|3
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|2
|0
|2
|1
|4
|1
|2
|0
|0
|3
|18
|E. Shahrvin
|06:13
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0
|3
|3
|0
|5
|0
|0
|1
|11
|11
|20
|J. Morgan
|13:59
|12
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|3/5
|60%
|4/4
|100%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|11
|11
|22
|A. M'baye *
|14:17
|7
|0/3
|0%
|0/3
|0%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|1
|2
|0
|1
|1
|6
|6
|24
|Y. Ouattara
|15:43
|4
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|3
|TOTAL
|200:00
|84
|17/33
|51.5%
|17/33
|51.5%
|11/34
|32.4%
|17/20
|85%
|12
|24
|36
|19
|26
|19
|7
|7
|77
