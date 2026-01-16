Σύντομα η ενημέρωση PSSR 2.0 στο PS5 Pro που θα βελτιώσει κατά πολύ τα γραφικά στα games

Καταφθάνει το PSSR 2.0 στο PS5 Pro

Οι φήμες για την PSSR 2.0 στο PlayStation 5 Pro αναζωπυρώθηκαν μετά από διαρροή του insider @Gust_FAN, που ισχυρίζεται διάθεση μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2026.

Το PSSR 2.0 έρχεται στο PS5 Pro φέρνοντας βελτιώσεις σε ποιότητα εικόνας και απόδοση παρόμοιες με το FSR 4 της AMD.

Η ενημέρωση θα αυξήσει τα frame rates σε τίτλους που περιορίζονταν στα 70-80fps, θα αναβαθμίσει την εικόνα στα χαμηλής ανάλυσης κλασικά games από τις παλαιότερες κονσόλες (PS1, PS2, PSP που προσφέρονται μέσω του PS Plus Premium) σε υψηλότερες αναλύσεις και θα προσφέρει νέα εργαλεία στους προγραμματιστές.

Το PSSR 2.0 στοχεύει 4K@120fps ή 8K@60fps με frame generation, τεχνολογία καλύτερη από την τρέχουσα PSSR του PS5 Pro που βελτιώνει το ray-tracing και κάνει την GPU 45% ταχύτερη από το απλό PS5.

Η Sony δεν επιβεβαίωσε ακόμη κάτι επίσημα, αλλά οι υπαινιγμοί του «αρχιτέκτονα» του PS5, Mark Cerny, το περσινό καλοκαίρι ταιριάζουν με όλα τα παραπάνω.