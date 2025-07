Κάρι: «Δεν είμαι κοντά στην απόσυρση, έχω χρόνια μπροστά μου» (vid)

Ο σπουδαίος Στεφ Κάρι έδειξε πως δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα.

Είναι ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας, ο άνθρωπος που άλλαξε το άθλημα και έβαλε πολύ περισσότερο το τρίποντο στη... ζωή του ΝΒΑ, κάνοντας όλες τις ομάδες να στραφούν προς αυτό και αρκετούς παίκτες να παίρνουν καλά συμβόλαια λόγω αυτού.

Ο Στεφ Κάρι κατά πολλούς ανήκει στο TOP 10 της ιστορίας στο ΝΒΑ, ενώ θέλει να ανέβει κι άλλο. Έχει 4 πρωταθλήματα μέχρι στιγμής και συνεχίσει να αποτελεί το πρόσωπο των Γουόριορς.

Ο γκαρντ των... πολεμιστών μίλησε στο Complex και έδειξε πως δεν σχεδιάζει να αποσυρθεί σύντομα. «Δεν είμαι κοντά στην απόσυρση. Έχω χρόνια μπροστά μου, 100%», ανέφερε φανερώνοντας σιγουριά πως θέλει να συνεχίσει να παίζει. Έχει πατήσει τα 37 του χρόνια, αλλά δείχνει πως δεν τον έχει επηρεάσει καθόλου ο χρόνος.

Δεν σταματά να... τρομοκρατεί τη λίγκα με την ποιότητα του και τις εμφανίσεις του. Άλλωστε συνεχίζει να βρίσκεται στο top επίπεδο και ανάμεσα στους κορυφαίους γκαρντ της λίγκας. Σπουδαίος παίκτης!

Steph Curry: "No way close to [retiring]."



"So we got some more years from you?"



Steph: "For sure. 100%"



(via @Complex)pic.twitter.com/rLyiFdNoWt