Ο Ντεβόντε Γκράχαμ φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα, καθώς δεν τον εμπιστεύεται καθόλου ο Σάσα Ομπράντοβιτς.

Προς λύση της συνεργασίας τους οδεύουν ο Ντεβόντε Γκράχαμ με τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς για άλλη μια φορά ο Αμερικανός άσος έμεινε εκτός ομάδας! Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου Σάσα Ομπράντοβιτς για πέμπτο συνεχόμενο ματς δεν τον χρησιμοποίησε και φαίνεται πλέον πως όλα έχουν πάρει το δρόμο τους.

Ο πρώην παίκτης των Σαν Αντόνιο Σπερς, Νιού Όρλεανς Πέλικανς και Σάρλοτ Χόρνετς πρόκειται να αποχωρήσει από τον σύλλογο, αφού δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Μάλιστα, φαίνεται πως η έλλειψη εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του παίκτη είχε χαθεί εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες της Mozzart Sport, υπάρχει πιθανότητα να μεταπηδήσει σε ομάδα της Κίνας. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν ήθελε να αναλάβει το συμβόλαιό του, το οποίο είναι από τα ισχυρότερα στον Ερυθρό Αστέρα. Όπως λένε στη Σερβία ο Ντεβόντε Γκράχαμ πήρε τα παπούτσια του την Κυριακή (25/1) και αποχώρησε.

Τα τελευταία λεπτά συμμετοχής στην Ευρωλίγκα τα πήρε στην ήττα από τη Βαλένθια, όταν έπαιξε λιγότερο από 13 λεπτά. Έκτοτε, στους επόμενους τέσσερις αγώνες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης δεν αγωνίστηκε ούτε για ένα δευτερόλεπτο! Στην Αδριατική Λίγκα (ABA League), έπαιξε για τελευταία φορά στον θρίαμβο επί της Μπόσνα Σαράγιεβο 12 λεπτά, αλλά χωρίς να σκοράρει. Μοίρασε τέσσερις ασίστ και έκανε ένα κλέψιμο. Στην αναμέτρηση με τη Βιέννη δεν ήταν ούτε στον πάγκο, ούτε κοντά σε αυτόν, με πολιτικά ρούχα.

Ο Ντεβόντε Γκράχαμ στη νίκη επί του Ολυμπιακού, στο ντεμπούτο του στην Ευρωλίγκα, έδειξε το ταλέντο του και ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της νίκης. Ωστόσο, αργότερα είχε όλο και λιγότερο χώρο για να αγωνιστεί και τελευταία βρέθηκε πίσω στο ροτέισιον και από τον Γιάγκο ντος Σάντος.

Στη φετινή σεζόν με τον Ερυθρό Αστέρα είχε 3 πόντους μέσο όρο, 1.3 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ σε 11 λεπτά στην Ευρωλίγκα, ενώ στην Αδριατική Λίγκα (ABA League), έχει 5.2 πόντους και 1.2 ασίστ για λίγο περισσότερο χρόνο στο παιχνίδι.