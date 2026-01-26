Dubai Basketball: Συνεχίζει αήττητη στην ABA Liga
Η Dubai Basketball συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στην Αδριατική Λίγκα, καθώς επιβλήθηκε της Ζελέζνικ με 98-82, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 14-0 στο Group A της διοργάνωσης.
Ο Ντζάναν Μούσα ηγήθηκε επιθετικά της ομάδας από το Εμιράτο, σημειώνοντας 21 πόντους με 2/2 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5/6 βολές, τρία ριμπάουντ και δύο ασίστ στα 21:29 που αγωνίστηκε.
Από εκεί και πέρα, ο Άλεκσα Αβράμοβιτς πέτυχε 13 πόντους και μοίρασε έξι ασίστ για την Dubai Basketball, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12/23 τρίποντα (52,5%).
Παράλληλα, οι γηπεδούχοι μοίρασαν 26 ασίστ έναντι 13 της Ζελέζνικ.
Πλέον, η Dubai Basketball στρέφεται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα (30/1, 21:00), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 30-26, 51-39, 73-64, 98-82.
Κατάταξη
- Dubai Basketball 14-0
- Παρτίζαν 13-1
- Κλουζ Ναπόκα 9-5
- Ιγκοκέα 7-7
- Ζελέζνικ 5-9
- Μπόρατς Τσάτσακ 5-9
- Κρκα 4-10
- Στουντέντσκι 3-11
- Σπλιτ 3-11
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.