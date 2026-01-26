Η Dubai Basketball ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Ζελέζνικ, επικρατώντας με 98-82 και φτάνοντας τις 14 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στην Αδριατική Λίγκα.

Η Dubai Basketball συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στην Αδριατική Λίγκα, καθώς επιβλήθηκε της Ζελέζνικ με 98-82, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 14-0 στο Group A της διοργάνωσης.

Ο Ντζάναν Μούσα ηγήθηκε επιθετικά της ομάδας από το Εμιράτο, σημειώνοντας 21 πόντους με 2/2 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5/6 βολές, τρία ριμπάουντ και δύο ασίστ στα 21:29 που αγωνίστηκε.

Από εκεί και πέρα, ο Άλεκσα Αβράμοβιτς πέτυχε 13 πόντους και μοίρασε έξι ασίστ για την Dubai Basketball, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12/23 τρίποντα (52,5%).

Παράλληλα, οι γηπεδούχοι μοίρασαν 26 ασίστ έναντι 13 της Ζελέζνικ.

Πλέον, η Dubai Basketball στρέφεται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα (30/1, 21:00), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 51-39, 73-64, 98-82.

