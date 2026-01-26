Το Περιστέρι ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση κόντρα στη Σαραγόσα (28/01, 20:30) στο «Ανδρέας Παπανδρέου», θα είναι ελεύθερη στους φιλάθλους.

Έναν σημαντικό αγώνα θα δώσει το Περιστέρι κόντρα στη Σαραγόσα (28/01, 20:30), για την 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup.

Λόγω της κρισιμότητας της αναμέτρησης η ΚΑΕ Περιστερίου ανακοίνωσε πως η είσοδος στο γήπεδο θα είναι δωρεάν για το κοινό, με τρία μόλις βήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Περιστερίου:

«ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ με Σαραγόσα (Τετάρτη 28/1): Κλείστε τη θέση σας

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ: ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Την Τετάρτη 28/1 στις 20:30, το Περιστέρι παίζει τον «τελικό» της χρονιάς στην Ευρώπη και το γήπεδο πρέπει να βράζει! Η ομάδα μας αντιμετωπίζει την ισπανική Σαραγόσα και θέλει μόνο τη νίκη για να προκριθεί στους «8» του FIBA Europe Cup. Σε αυτόν τον αγώνα, κανείς δεν περισσεύει.

Γι’ αυτό, η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε η είσοδος στο παιχνίδι να είναι ΔΩΡΕΑΝ για ΟΛΟΥΣ τους φιλάθλους.

ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ (3 ΒΗΜΑΤΑ)

Για την εξυπηρέτησή σας και την αποφυγή ταλαιπωρίας, η διαδικασία είναι η εξής:

ΚΡΑΤΗΣΗ (ΤΩΡΑ): Συμπληρώνετε υποχρεωτικά τη φόρμα συμμετοχής για εσάς, τους φίλους σας και τα μέλη της οικογένειάς σας ξεχωριστά, κάνοντας κλικ εδώ.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ (ΤΕΤΑΡΤΗ): Την ημέρα του αγώνα, προσέρχεστε στα εκδοτήρια του γηπέδου, δίνετε το όνομά σας και παραλαμβάνετε το δωρεάν εισιτήριο.

ΕΙΣΟΔΟΣ: Χρησιμοποιείτε το Gov.gr Wallet στο κινητό σας για την ταυτοποίηση του εισιτηρίου και την είσοδό σας στις κερκίδες, όπως σε κάθε αγώνα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χωρίς τη συμπλήρωση της φόρμας, δεν θα είναι δυνατή η έκδοση του δωρεάν εισιτηρίου στα εκδοτήρια και κατ’ επέκταση η είσοδος στο γήπεδο.

Όλοι μαζί για την πρόκριση!»