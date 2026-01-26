Περιστέρι: Δωρεάν είσοδος με Σαραγόσα!
Έναν σημαντικό αγώνα θα δώσει το Περιστέρι κόντρα στη Σαραγόσα (28/01, 20:30), για την 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup.
Λόγω της κρισιμότητας της αναμέτρησης η ΚΑΕ Περιστερίου ανακοίνωσε πως η είσοδος στο γήπεδο θα είναι δωρεάν για το κοινό, με τρία μόλις βήματα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Περιστερίου:
«ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ με Σαραγόσα (Τετάρτη 28/1): Κλείστε τη θέση σας
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ: ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
Την Τετάρτη 28/1 στις 20:30, το Περιστέρι παίζει τον «τελικό» της χρονιάς στην Ευρώπη και το γήπεδο πρέπει να βράζει! Η ομάδα μας αντιμετωπίζει την ισπανική Σαραγόσα και θέλει μόνο τη νίκη για να προκριθεί στους «8» του FIBA Europe Cup. Σε αυτόν τον αγώνα, κανείς δεν περισσεύει.
Γι’ αυτό, η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε η είσοδος στο παιχνίδι να είναι ΔΩΡΕΑΝ για ΟΛΟΥΣ τους φιλάθλους.
ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ (3 ΒΗΜΑΤΑ)
Για την εξυπηρέτησή σας και την αποφυγή ταλαιπωρίας, η διαδικασία είναι η εξής:
ΚΡΑΤΗΣΗ (ΤΩΡΑ): Συμπληρώνετε υποχρεωτικά τη φόρμα συμμετοχής για εσάς, τους φίλους σας και τα μέλη της οικογένειάς σας ξεχωριστά, κάνοντας κλικ εδώ.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ (ΤΕΤΑΡΤΗ): Την ημέρα του αγώνα, προσέρχεστε στα εκδοτήρια του γηπέδου, δίνετε το όνομά σας και παραλαμβάνετε το δωρεάν εισιτήριο.
ΕΙΣΟΔΟΣ: Χρησιμοποιείτε το Gov.gr Wallet στο κινητό σας για την ταυτοποίηση του εισιτηρίου και την είσοδό σας στις κερκίδες, όπως σε κάθε αγώνα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χωρίς τη συμπλήρωση της φόρμας, δεν θα είναι δυνατή η έκδοση του δωρεάν εισιτηρίου στα εκδοτήρια και κατ’ επέκταση η είσοδος στο γήπεδο.
Όλοι μαζί για την πρόκριση!»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.