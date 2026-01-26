Μετά την ανακοίνωση, η ΚΑΕ Άρης απέστειλε και οπτικό υλικό στην ΕΟΚ/ΚΕΔ διαμαρτυρόμενη για τη διαιτησία του αγώνα με τον Προμηθέα Πατρών.

Οι «κίτρινοι» πέτυχαν σπουδαία νίκη στην Πάτρα επί του Προμηθέα, δεδομένων των συνθηκών διεξαγωγής του αγώνα, αλλά δεν σκοπεύουν να κάνουν βήμα πίσω ως προς το κομμάτι των διαιτητικών αποφάσεων. Μετά την ανακοίνωση που εξέδωσαν την ημέρα του αγώνα, η ΚΑΕ έστειλε βίντεο στην ΕΟΚ και την ΚΕΔ με όλες τις φάσεις στις οποίες θεωρεί ότι αδικήθηκε στο παιχνίδι της Πάτρας και παράλληλα υπήρξαν επαφές με τους αρμόδιους όπου εκφράστηκαν τα παράπονα για ένα παιχνίδι το οποίο παρακολούθησε το ελληνικό κοινό.

Ξέχωρα από αυτό το κομμάτι, η ομάδα προετοιμάζεται για τον εκτός έδρας αγώνα (28/1) με την Μπαχτσεσεχίρ στην Κωνσταντινούπολη το οποίο θεωρείται κομβικό επί της προσπάθειας εξασφάλισης της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Eurocup. Ο Άρης προέρχεται από τη μεγάλης σημασίας νίκη επί της Σλασκ στο Βρότσλαβ κι εφόσον επικρατήσει της Μπαχτσεσεχίρ στην Τουρκία, θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητές της.