Παπαδάκης: «Συγχαρητήρια στην Εθνική πόλο που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο»

Στη νίκη του Περιστερίου επί της Καρδίτσας, αλλά και στη πορεία της ομάδας του τον τελευταίο μήνα στάθηκε ο Κώστας Παπαδάκης στις δηλώσεις του στο WEB Radio της ΕΟΚ.

Ο Κώστας Παπαδάκης βρέθηκε καλεσμένος στο WEB Radio της ΕΟΚ και αναφέρθηκε τόσο για την προσωπική του περιπέτεια με τον τραυματισμό, όσο και για τη νίκη του Περιστερίου κόντρα στην Καρδίτσα (82-69).

Επίσης, αναφέρθηκε και για την πορεία της ομάδας του τον τελευταίο μήνα, ενώ δεν ξέχασε να συγχαρεί την Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Παπαδάκης:

Για το τι κρατάει από τη νίκη επί της Καρδίτσας: «Επειδή τον τελευταίο μήνα δεν είχαμε τα απαραίτητα αποτελέσματα, πολύς κόσμος είχε αρχίσει να αμφιβάλλει για εμάς. Εμείς μείναμε ταπεινοί, δουλεύουμε καθημερινά στην προπόνηση. Κρατάω την αντίδραση που βγάλαμε μες στο γήπεδο. Σαν ομάδα το θέλαμε περισσότερο, “βουτάγαμε” για κάθε μπάλα, ελέγξαμε το ματς καθ’ όλη τη διάρκεια και ήρθε μια πολύ σημαντική νίκη για εμάς, τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά. Τώρα έχουμε το παιχνίδι με τη Σαραγόσα και μας έδωσε την ψυχολογία αυτή η νίκη. Είτε νικάς είτε χάνεις, πρέπει να κρατάς μια ισορροπία στα συναισθήματά σου, οπότε ξεχνάμε τη νίκη επί της Καρδίτσας και κοιτάμε το ματς που ακολουθεί».

Για το προσεχές (28/01) παιχνίδι με τη Σαραγόσα για το FIBA Europe Cup: «Έχουμε κάνει δύο τρομερά “διπλά” στην Ισπανία. Δεν είναι εύκολο να νικήσεις μια ισπανική ομάδα, όλοι ξέρουμε το επίπεδο του πρωταθλήματος Ισπανίας. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, παίζουμε στην έδρα μας με τον κόσμο μας. Είναι ένας “τελικός” για εμάς. Θέλουμε πάρα πολύ να βρεθούμε στους “8” της διοργάνωσης, θα είναι τρομερή επιτυχία. Πρέπει να μπούμε “με το μαχαίρι στα δόντια”, όπως κόντρα στην Καρδίτσα, έτσι ώστε να πάρουμε τη νίκη».

Για την πορεία του Περιστερίου και αρνητικά αποτελέσματα του τελευταίου μήνα: «Σίγουρα ξεκινήσαμε καταπληκτικά, αλλά δε συνεχίστηκε τον τελευταίο μήνα αυτό. Στην ομάδα όλοι είμαστε μια οικογένεια, δουλεύουμε καθημερινά πάρα πολύ και αυτό αργά ή γρήγορα θα φαινόταν στο γήπεδο. Καταφέραμε να πάρουμε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για εμάς για τη συνέχεια, αφήσαμε πίσω το αρνητικό σερί που είχαμε. Θέλουμε να κοιτάξουμε σε πιο όμορφες μέρες και σε πιο θετικά αποτελέσματα στη συνέχεια. Αν συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά όπως κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό, μόνο όμορφα πράγματα μπορούν να συμβούν απ’ την ομάδα μας».

Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ίδιος μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό: «Δυστυχώς για ‘μένα είχα μια ατυχία, ήταν η πρώτη φορά που είχα κάτι τόσο σοβαρό. Ευτυχώς μου έτυχε σε μια ομάδα που πραγματικά με βοήθησε σε όλους τους τομείς. Όλοι ήταν δίπλα μου, όλη η ομάδα με βοήθησε πάρα πολύ. Εγώ απ’ τη μεριά μου έκανα ό,τι μπορούσα για να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είμαι ευλογημένος που κατάφερα να επιστρέψω. Αυτήν τη στιγμή βρίσκομαι στην επανένταξή μου με την ομάδα, νιώθω κάθε μέρα και καλύτερα και το πόδι μου έχει πάρει τα φορτία που πρέπει. Θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα θα είμαι ακόμα καλύτερα».

Για το αν δυνάμωσε πνευματικά από όλη αυτήν τη διαδικασία: «Δε σας κρύβω πως όταν το έπαθα στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Από ‘κει και πέρα, όμως, έπρεπε να σταθώ στα πόδια μου και μέρα με τη μέρα, βήμα-βήμα, άρχισα να το ξεπερνάω. Στο πνευματικό κομμάτι έκανα δουλειά και αυτήν τη στιγμή αισθάνομαι σαν να μην έχει γίνει τίποτα».

Για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε η Εθνική Ελλάδος στο Πανευρωπαϊκό του πόλο: «Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στην Εθνική πόλο που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, γιατί πάνω απ’ όλα είναι η Εθνική Ελλάδος. Συγχαρητήρια και στον ξάδερφό μου, τον Στάθη Καλογερόπουλο, ο οποίος για μίαν ακόμη φορά πήρε ένα μετάλλιο και το έφερε σπίτι».