Στον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναφέρθηκε ο τεχνικός των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, αναφέροντας πως δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα επιστροφής.

Η ήττα των Μπακς από τους Νάγκετς (100-102) επισκιάστηκε από τον νέο τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπου. Ο Έλληνας φόργουορντ των «ελαφιών», αποχώρησε με πρόβλημα στη γάμπα και έκτοτε δεν μπόρεσε να ξανά αγωνιστεί.

Ο ίδιος δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, πως πρόκειται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου ένα μήνα, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό τι ακριβώς έχει.

Ο τεχνικός των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε στον «Greek Freak» και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, λέγοντας ότι δεν υπάρχει απάντηση ως προς το πότε θα επανέλθει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντοκ Ρίβερς:

«Έκανε πολύ καλή δουλειά. Η μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε ακριβώς αυτό που πιστεύαμε. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Έχει υποστεί θλάση στο γάμπα και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του. Ελπίζουμε, όπως και πριν, να επιστρέψει νωρίτερα, παρά αργότερα, αλλά δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα.

Αυτό δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά από ό,τι μου έχουν πει, η πρόβλεψη είναι ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε δίκιο όταν αυτοδιέγνωσε ότι είχε τραυματιστεί στη γάμπα και ότι θα έμενε εκτός αγωνιστικών χώρων για 4 έως 6 εβδομάδες».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ, μ.ο, την ώρα που αποτελεί ένα από τα πιο… καυτά ονόματα για trade.

Θυμίζουμε, η διορία των ανταλλαγών τελειώνει στις 5 Φεβρουαρίου και μένει να δούμε αν ο 31χρονος «αστέρας», θα συνεχίσει την καριέρα του στην πόλη του Μιλγουόκι ή θα μετακομίσει σε άλλη πολιτεία της Αμερικής.