Τέλος ο Πλάθα από την Ανδόρα, ανέλαβε ο Τάμπακ

Η Ανδόρα τερμάτισε τη συνεργασία της με τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ, Ζοάν Πλάθα, αναθέτοντας την τεχνική ηγεσία στον Ζαν Τάμπακ.

Ο Ζοάν Πλάθα αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Ανδόρας, η οποία ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Καταλανό προπονητή. Η Ανδόρα υποχώρησε στη 16η θέση της κατάταξης μεταξύ 18 ομάδων, μετά την εκτός έδρας ήττα από τη Μανρέσα, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου στην Ισπανία.

Έτσι, η ομάδα ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Πλάθα, βρίσκοντας τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Ζαν Τάμπακ. Ο 55χρονος προπονητής, μέλος της θρυλικής Γιουγκοπλάστικα που κατέκτησε το three-peat στο Κύπελλο Πρωταθλητριών, δούλεψε για τελευταία φορά στην πολωνική Τρεφλ Σόποτ.

Πλέον θα αντικαταστήσει τον Πλάθα, ο οποίος εργάστηκε στην ΑΕΚ την περίοδο 2023/24. Η συμφωνία της Ανδόρας με τον Τάμπακ ισχύει έως το τέλος της φετινής σεζόν, με στόχο την παραμονή στη Liga Endesa.