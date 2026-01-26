Liga Endesa: Τέλος ο Πλάθα από την Ανδόρα, ανέλαβε ο Τάμπακ
Ο Ζοάν Πλάθα αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Ανδόρας, η οποία ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Καταλανό προπονητή. Η Ανδόρα υποχώρησε στη 16η θέση της κατάταξης μεταξύ 18 ομάδων, μετά την εκτός έδρας ήττα από τη Μανρέσα, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου στην Ισπανία.
Έτσι, η ομάδα ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Πλάθα, βρίσκοντας τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Ζαν Τάμπακ. Ο 55χρονος προπονητής, μέλος της θρυλικής Γιουγκοπλάστικα που κατέκτησε το three-peat στο Κύπελλο Πρωταθλητριών, δούλεψε για τελευταία φορά στην πολωνική Τρεφλ Σόποτ.
Πλέον θα αντικαταστήσει τον Πλάθα, ο οποίος εργάστηκε στην ΑΕΚ την περίοδο 2023/24. Η συμφωνία της Ανδόρας με τον Τάμπακ ισχύει έως το τέλος της φετινής σεζόν, με στόχο την παραμονή στη Liga Endesa.
🔥🏀🆕‼️— MoraBanc Andorra (@morabancandorra) January 26, 2026
✍🏻 𝐙̌𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐛𝐚𝐤 𝐚𝐠𝐚𝐟𝐚 𝐞𝐥 𝐭𝐢𝐦𝐨́
✅ El BC MoraBanc Andorra i l’entrenador croat han arribat a un acord que lliga ambdues parts fins al final d’aquesta temporada.#NomesAqui #MaiPor
