Την 7η νίκη του στο πρωτάθλημα πέτυχε ο Πανερυθραϊκός, επικρατώντας με 80-75 του Πρωτέα Βούλας στο ματς που έριξε την αυλαία της 18ης αγωνιστικής.

Στο ντέρμπι που έκλεισε την 18η αγωνιστική της Elite League, ο Πανερυθραϊκός επικράτησε του Πρωτέα Βούλας με 80-75. Το σύνολο του Χουχούλη, κατάφερε να πανηγυρίσει την 7η νίκη του στο πρωτάθλημα, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Νίκο Καμάρα που έβλεπε το καλάθι σαν... βαρέλι, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 29 πόντους.

Πανερυθραϊκός - Πρωτέας: Ο αγώνας

Ο γρήγορος ρυθμός και η ευστοχία αμφότερων των ομάδων ήταν τα στοιχεία που ξεχώρισαν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (20-15, 5’), με τον Πανερυθραϊκό να σουτάρει με (83.3% στα δίποντα, 5/6) και τον Πρωτέα (66.7%, 4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 75%). Οι γηπεδούχοι, με… όπλο τους το επιθετικό κρεσέντο του Καμάρα 11π!(4/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο), κατάφεραν να πάρουν ένα μικρό προβάδισμα στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, σταματώντας την ομάδα του Καλαμπάκου που είχε τον Μιλεντίγιεβιτς σε εξαιρετική μέρα 9π. (3/5 τρίποντα), 10’.

Παρότι ο ρυθμός έπεσε αρκετά στη δεύτερη περίοδο, Μιλεντίγιεβιτς (12π, 16΄) και Καμάρας (18π.!, 16’), συνέχισαν να σκοράρουν έξω από τη γραμμή των 6.75μ και να δίνουν μια… άγρια ομορφιά στην αναμέτρηση (39-35, 16΄).

Οι άμυνες επικράτησαν προς το φινάλε του ημιχρόνου, με την ομάδα της Ερυθραίας να κρατάει το υπέρ της προβάδισμα και να πηγαίνει στα αποδυτήρια με απόσταση πέντε πόντων, (45-40, 20’).

Μετά την ανάπαυλα ο Πρωτέας, έλεγξε καλύτερα το αμυντικό κομμάτι και έχοντας καλύτερες επιλογές στο μπροστινό μέρος του παρκέ, κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσια (51-51, 26’) και αργότερα να πάρει το προβάδισμα (51-53, 27’), έπειτα από καλάθι του Πέτεγουέϊ.

Το τελευταίο και πιο καθοριστικό δεκάλεπτο ξεκίνησε, με τον Νικολαΐδη να ευστοχεί σε τρίποντο και να κάνει το ματς… θρίλερ (58-59, 31’). Στη συνέχεια οι αλλεπάλληλες εναλλαγές του σκορ επικράτησαν με τους γηπεδούχους, να κρατάνε το προβάδισμα στα χέρια τους (65-63, 34’), οδεύοντας προς το φινάλε της αναμέτρησης. Ένα τρίποντο και φάουλ του Καμάρα, έδωσε εκ νέου την απόσταση των πέντε πόντων στην ομάδα του (75-70,37’), χρήζοντάς την φαβορί για τη νίκη.

Με καλή κυκλοφορία στην επίθεση, οι φιλοξενούμενοι είχαν απάντηση και με δίποντο του Πέτεγουεϊ (9π.), μείωσαν ξανά στο καλάθι (75-73, 38’). Ο Χίλερ σε μία από τις τελευταίες κατοχές της ομάδας του, ευστόχησε σε κρίσιμο δίποντο και έκανε το (77-73) με 52 δευτερόλεπτα να απομένουν. Στη συνέχεια το σύνολο του Χουχούλη έκλεψε την μπάλα και φάνηκε να «κλειδώνει» τη νίκη. Σε μια τελευταία απόπειρα που έκανε η ομάδα του Ντίνου Καλαμπάκου, ο Καραγεωργίου έκανε το λάθος και έδωσε τη νίκη στον Πανερυθραϊκό.

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 45-40, 54-59, 80-75

MVP ΗΤΑΝ Ο…Νίκος Καμάρας με 29 πόντους (5/6 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 7/12 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα, συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς με 17 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το 83.3% του Καμάρα στα δίποντα με 5/6.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Είχε κερδίσει ο Πρωτέας με 80-67.

Η Βαθμολογία:

1 ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (14-3) 31

2 ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (14-3) 31

3 ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (11-6) 28

4 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ (10-7) 27

5 ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ (10-7) 27

6 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (10-7) 27

7 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ (10-7) 27

8 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (9-8) 26

9 ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ (7-10) 24

10 ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ (7-10) 24

11 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ (8-8) 24

12 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ (7-9) 23

13 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (4-12) 20

14 ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ (3-14) 20

15 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ (2-15) 19

16 Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ 0 0

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ MIN PTS FG 2PT 3PT FT REB AST STL BLK TO PF EF # Players M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 0 VICTOR CRAIG * 25:02 11 4/7 57.1% 3/4 75% 1/3 33.3% 2/4 50% 2 3 5 1 2 0 2 5 12 1 ΣΚΟΡΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ * 20:47 0 0/3 0% 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 1 1 0 2 2 -1 5 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 27:38 8 2/5 40% 1/1 100% 1/4 25% 3/4 75% 0 8 8 6 2 0 3 2 17 7 ΚΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ * 34:04 29 9/13 69.2% 5/6 83.3% 4/7 57.1% 7/12 58.3% 2 3 5 2 1 1 0 3 29 8 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 04:22 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 10 ST HILAIRE DEREK CEDOR * 35:56 20 7/16 43.8% 5/11 45.5% 2/5 40% 4/5 80% 0 5 5 3 2 0 1 3 19 12 ΔΟΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 05:35 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 13 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 1 1 2 0 0 0 1 0 -1 21 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12:57 4 2/5 40% 2/3 66.7% 0/2 0% 0/0 0% 1 3 4 0 0 0 1 2 4 24 ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ * 12:22 6 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 3 0 0 1 2 10 59 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18:55 2 1/6 16.7% 1/4 25% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 2 2 0 1 3 1 TOTALS 200 80 28/60 46.7% 20/35 57.1% 8/25 32% 16/27 59.3% 9 25 34 18 10 1 12 23 88