Ο Τεό Μαλεντόν θα παραμείνει εκτός δράσης λόγω του τραυματισμού του στον προσαγωγό για 2-3 εβδομάδες και η Ρεάλ θα πρέπει να καλύψει το κενό του.

Να επιβιώσει χωρίς τον Τεό Μαλεντόν καλείται η Ρεάλ Μαδρίτης μετά τον τραυματισμό του. Ο 24χρονος γκαρντ έχει πρόβλημα στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού, που αποκόμισε από τον αγώνα της Euroleague με την Μονακό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην καλύτερη φάση της σεζόν, καθώς μπορεί να μην ξεκίνησε καλά τις επίσημες υποχρεώσεις της, αλλά οι Μαδριλένοι έχουν ανεβάσει ρυθμούς στο ξεκίνημα του 2026, με εννέα νίκες στα δέκα παιχνίδια που έδωσαν μέσα στη νέα χρονιά!

Η μοναδική ήττα ήρθε στη Liga Endesa στο clasico απέναντι στην Μπαρτσελόνα, η οποία παρατάχθηκε με πολλές απουσίες στο Movistar Arena. Ήταν ένα ηχηρό καμπανάκι, το οποίο η Ρεάλ έλαβε πολύ σοβαρά. Από τις 4 Ιανουαρίου και μετά, έχει επικρατήσει στα τρία επόμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος απέναντι στην Ανδόρα, τη Βαλένθια και την Μπρεογάν.

Στη Euroleague η πορεία είναι υποδειγματική με εννέα νίκες σε εννέα αγώνες. Οι τρεις τελευταίες ήρθαν μέσα σε επτά ημέρες, με την Μπαρτσελόνα, την Αρμάνι και τη Μονακό. Τρία θετικά αποτελέσματα που ανεβάζουν τη Ρεάλ συνολικά στις 16 νίκες και τη φέρνουν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Euroleague.

Έπειτα από έναν εξαιρετικό Ιανουάριο, έρχονται οι δυσκολίες του Φεβρουαρίου, με εκτός έδρας αναμετρήσεις απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, την Ντουμπάι και την Παρτίζαν, πριν από το ταξίδι στο Παρίσι για το φινάλε του μήνα. Σε αυτά τα τέσσερα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Σέρτζιο Σκαριόλο δύσκολα θα έχει στη διάθεσή του τον Τεό Μαλεντόν.

Ο Γάλλος γκαρντ τραυματίστηκε στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού στην αναμέτρηση με τη Μονακό. Ήταν το πρώτο δεκάλεπτο και είχε αγωνιστεί λιγότερο από δύο λεπτά, όταν ένιωσε ενόχληση που τον οδήγησε στον πάγκο και ίσως τον κρατήσει εκτός δράσης για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης είναι δύο έως τρεις εβδομάδες σε περίπτωση ελαφρού τραυματισμού. Αν το πρόβλημα αποδειχθεί σοβαρότερο, η απουσία του μπορεί να φτάσει έως και τους δύο μήνες, γεγονός που θα τον αφήσει εκτός και από το Κύπελλο Ισπανίας, το οποίο θα διεξαχθεί στο Roig Arena της Βαλένθια από τις 19 έως τις 22 Φεβρουαρίου.

Μπορεί η Ρεάλ να αντέξει χωρίς τον Γάλλο; Ναι, αλλά θα χάσει πολλά. Φέτος διαθέτει μόλις δύο «καθαρούς» πλέι μέικερ τον Φακούντο Καμπάτσο και τον Τεό Μαλετόν. Είναι οι μόνοι που μπορούν να οργανώσουν το παιχνίδι της ομάδας και να διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο την αποτελεσματικότητα της περιφερειακής γραμμής της «βασίλισσας». Ο Μαλεντόν είναι ο δεύτερος καλύτερος πασέρ της Ρεάλ στην Euroleague με 3.1 ασίστ κατά μέσο όρο. Οι άλλοι δύο γκαρντ, ο Σέρχιο Γιουλ και ο Αντρές Φελίς, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στo επιθετικό κομμάτι και λιγότερο στην οργάνωση.

Ο διεθνής Γάλλος είναι εξαιρετικός στις διεισδύσεις. Αυτή η ικανότητα του επιτρέπει να σκοράρει (τέταρτος σκόρερ της ομάδας με 10.7 πόντους) και να κερδίζει φάουλ, οδηγούμενος συχνά στη γραμμή των ελευθέρων βολών, ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα. Την περασμένη σεζόν ήταν ο τρίτος παίκτης που δέχθηκε τα περισσότερα φάουλ (195) και εκείνος που εκτέλεσε τις περισσότερες βολές, με 230 προσπάθειες και 208 εύστοχες, δηλαδή ποσοστό 90,4%.

Τη φετινή χρονιά έχει ήδη εκτελέσει 93 βολές (11η θέση συνολικά), αφού έχει δεχθεί 80 φάουλ (Top-20). Πρόκειται για μια λογική πτώση, καθώς αγωνίζεται κατά μέσο όρο 10 λεπτά λιγότερο σε σχέση με πέρυσι στην Βιλερμπάν, καθώς από τα 28 λεπτά έχει πέσει πλέον στα μόλις 18.

Σε κάθε περίπτωση ο Σέρτζιο Σκαριόλο και οι συνεργάτες του θα δουν πως λειτουργεί η ομάδα στον αγώνα με την Παρί το βράδυ της Τρίτης (27/1, 22:00) στην Adidas Arena για την 25η αγωνιστική της Euroleague, όπου θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Τεό Μαλεντόν.

