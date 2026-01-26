Γεμάτο από θέαμα ήταν το TOP-10 της 16ης αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο (24-25/01), με την κορυφή να παίρνει παίκτης του Περιστερίου.

Η 16η «στροφή» της Stoiximan GBL, ανήκει στο παρελθόν με την ΕΣΑΚΕ να δημοσιεύει το καθιερωμένο TOP-10 από τις φάσεις που ξεχώρισαν στις αναμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο (24-25/01).

Στην τρίτη θέση, μπήκε το εμφατικό κάρφωμα του Καλίντ Μουρ που πέτυχε, σε ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο στην επικράτηση της Μυκόνου επί του Ηρακλή, στο κλειστό της «Άνως Μεράς».

Ο Νέιτ Γουότσον, κάνοντας poster τον Κλίβελαντ Μέλβιν, τοποθετήθηκε στη δεύτερη θέση μετά το κυριαρχικό κάρφωμα που πέτυχε στο κλειστό της Γλυφάδας, το βράδυ του Σαββάτου (24/01), απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Η κορυφή της 16ης αγωνιστικής πήγε στον Ομάρ Πέιν. Ο σέντερ του Περιστερίου, έπειτα από άψογη συνεργασία που είχε με τον Βασίλη Μουράτο απογειώθηκε στο καλάθι της Καρδίτσας, χαρίζοντας ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση, που επιλέχθηκε ως η κορυφαία φάση του Σαββατοκύριακου.